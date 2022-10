Quartalszahlen Wall Street bereitet sich auf schwierige Zeiten vor – Großbanken mit deutlichen Gewinneinbrüchen

JP Morgan, Morgan Stanley, Citi und Wells Fargo haben im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Drei der Banken übertrafen allerdings dennoch die Erwartungen.

Die größte US-Bank hat im Investmentbanking-Geschäft 43 Prozent weniger Umsatz gemacht als im Jahr zuvor. (Foto: Reuters) JP Morgan Chase & Co.

New York, Frankfurt Zu Wochenbeginn hatte Jamie Dimon eine deutliche Warnung ausgesprochen: Der JP-Morgen-Chef befürchtet eine „sehr, sehr ernste“ Mischung aus unterschiedlichen Risiken, dazu zählt der Banker unter anderem die steigende Inflation, aber auch den Ukraine-Krieg. Die Weltwirtschaft könnte bis Mitte nächsten Jahres in eine Rezession kippen, so Dimon. Die Vorbereitungen an der Wall Street auf diese schwierige Zeit haben bereits begonnen.

JP Morgan, Amerikas größte Bank, meldete am Freitag einen Gewinneinbruch für das dritte Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr von 17 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar (etwa zehn Milliarden Euro). Das Institut verbuchte insgesamt 808 Millionen Dollar an Rückstellungen für drohende Kreditausfälle. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch 2,1 Milliarden Dollar Risikovorsorge auflösen können, die sie für die Folgen der Coronapandemie gebildet hatte. Die Freisetzung dieser Mittel hatte den Gewinn damals zusätzlich angetrieben.