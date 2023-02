 Raiffeisenbank: Wie eine kleine Bank aus der Reihe tanzt

Die Raiffeisenbank Hochtaunus hat ihre Filialen geschlossen, gibt kein Bargeld mehr aus und macht Geschäfte mit Immobilienkrediten. Der Kurs beschert der Bank gute Zahlen – und sorgt für Kritik.

Das Management macht dort einiges anders als andere Genossenschaftsbanken. (Foto: PR) Zentrale der Raiffeisenbank Hochtaunus

Frankfurt Die Raiffeisenbank Hochtaunus tanzt gerne aus der Reihe. Im vergangenen Jahr hat das Geldhaus seine vier Filialen geschlossen. Übrig geblieben ist nur die Zentrale in Bad Homburg vor der Höhe. Statt Kunden vor Ort zu beraten, wirbt die Bank mit Sebastian Rode, Mittelfeldstar beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, für das kostenlose Onlinekonto um Kunden in ganz Deutschland. Zuletzt hob das Geldhaus den Zins auf das Tagesgeldkonto an – von 1,5 auf 2,1 Prozent bei Einlagen bis zu 100.000 Euro für vier Monate.

Seit einigen Jahren vergibt die Bank bundesweit Kredite für gewerbliche Immobilien und weicht damit vom üblichen Volksbanken-Kurs ab. Das sorgt für Bedenken bei anderen genossenschaftlichen Instituten. Normalerweise beschränken sich die bundesweit gut 700 Volks- und Raiffeisenbanken auf ihr regional begrenztes Geschäftsgebiet.

