Ranking 2023 Das sind die besten Finanzdienstleister und Banken Deutschlands

Digital bezahlen, mutiger anlegen: Die Ansprüche an Finanzdienstleister steigen. Eine Umfrage zeigt, welche Institute in der Gunst der Kunden am höchsten stehen.

Ob mit Ring, Smartwatch oder Smartphone - das schnelle Bezahlen an der Kasse gewinnt an Beliebtheit. (Foto: Pagopace) Digitales Bezahlen

Düsseldorf An der Supermarktkasse einfach den Finger ans EC-Gerät halten und zahlen – Portemonnaie oder Smartphone bleiben in der Tasche. Sogenannte Bezahlringe machen es möglich. Das Kölner Start-up Pagopace etwa präsentierte vor gut einem Jahr in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ einen solchen smarten Ring. Dieser ist optisch nicht von einem herkömmlichen Schmuckstück aus Keramik zu unterscheiden. Im Inneren verbirgt sich jedoch ein NFC-Chip, der den kontaktlosen Bezahlvorgang ermöglicht – so wie es Verbraucher von Smartwatches oder eben dem Smartphone kennen.

Digitales Bezahlen ist ein Geschäftsfeld der Smart-Payment-Anbieter. Bei Nutzern von Finanzdienstleistungen haben sie sich einen guten Ruf erarbeitet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Kölner Marktforschungsinstituts Servicevalue. Dabei wurden im Mai und Juni dieses Jahres mehr als 48.000 Kunden dazu befragt, wie zufrieden sie mit Banken und anderen Finanzdienstleistern sind.

313 Unternehmen in 17 Kategorien wurden in der Studie betrachtet. Smart-Payment-Anbieter schnitten insgesamt am besten ab – gefolgt von Auto-Banken und Bausparkassen. Als besten Smart-Payment-Anbieter ermittelte Servicevalue Paypal.

Auf den ersten Blick überrascht der hohe Zuspruch der Verbraucher für die Smart-Payment-Spezialisten, lieben die Deutschen doch ihr Bargeld. In einer Studie ermittelte die Deutsche Bundesbank noch im Jahr 2021, dass Münzen und Scheine hierzulande die beliebteste Bezahlmethode waren. Doch der Anteil an elektronischen Transaktionen nimmt stetig zu.

Das ist nicht zuletzt der Coronapandemie geschuldet, in der kontaktloses Zahlen aus hygienischen Gründen an Bedeutung gewann. Durch die verstärkte Nutzung schwanden auch Sicherheitsbedenken, sagt Kevin Hackl, Bereichsleiter Digital Banking und Financial Services beim Digitalverband Bitkom. „Die Menschen haben gelernt, wie sicher und einfach digitales Bezahlen funktioniert – und dass ihr Konto nicht leer geräumt wird.“ Zudem seien digitale Karten und Bezahlgadgets „grundsätzlich sicherer als physische Karten“, erläutert Hackl.

Besonders mobiles Zahlen mit dem Smartphone gewinnt an Beliebtheit. Jeder vierte Deutsche hat es laut einer GfK-Studie im Jahr 2022 binnen eines Jahres mindestens einmal ausprobiert. 45 Prozent der 18- bis 29-Jährigen zahlen sogar regelmäßig mobil.

Für Kunden zählen laut Kevin Hackl bei Smart-Payment-Anbietern drei Kriterien besonders: Einfachheit, Sicherheit und eine möglichst umfassende Nutzbarkeit. „Nur wenn ein Bezahldienst auch bei einer Großzahl von Händlern verfügbar ist, ist er auch für viele Kunden attraktiv.“

Besonders im Onlinehandel breit nutzbar ist Papal. Den ersten Platz im ‧Servicevalue-Ranking verdankt die einstige Ebay-Tochter dem höchsten Zuspruch unter zwölf Dienstleistern, die in der Kategorie zu beurteilen waren. 15,5 Prozent der Befragten nannten Paypal den besten Smart-Payment-Anbieter.

Der US-Konzern ist in Deutschland Marktführer, was Zahlungen im E-Commerce betrifft. Einer Schätzung des EHI Retail Institute zufolge wurden gemessen am Umsatz knapp ein Drittel der Onlineeinkäufe via Paypal bezahlt – vor Rechnungskauf und Lastschriftverfahren. Um Menschen noch häufiger zum Bezahlen mit Paypal zu bewegen, hat der Konzern sich einiges einfallen lassen.

„Vergangenes Jahr haben wir den Paypal Checkout eingeführt, mit dem Händler die Bezahlmethode in ihren Onlineshop integrieren können“, sagt Jörg Kablitz, Managing Director für Paypal in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusätzlich hat Paypal mit der „Bezahlung nach 30 Tagen“ eine Art Minikredit auf dem deutschsprachigen Markt eingeführt. Damit biete man eine Alternative „zum traditionellen und bei den Deutschen sehr beliebten Kauf auf Rechnung“, sagt Kablitz.

Dennoch hat Paypal in diesem Jahr erstmals aktive Kunden verloren. Die Kundenzahl als Messgröße sei für das Unternehmen aber inzwischen zweitrangig geworden, erklärt Managing Director Kablitz. „Wir konzentrieren uns seit Anfang 2022 darauf, die aktive und regelmäßige Nutzung unserer Produkte voranzutreiben.“ Die misst Paypal in Transaktionen pro Kundenkonto. „Aktuell sehen wir im Schnitt 53,1 Transaktionen pro Jahr“, sagt Jörg Kablitz. Vor einem Jahr seien es noch 47 gewesen.

Mehr Einsatz zeigen die Verbraucher nicht nur beim digitalen Bezahlen. Auch bei der Geldanlage an der Börse sind sie aktiver. So vermeldete das Deutsche Aktieninstitut gerade einen neuen Höchststand beim Aktiensparen. Laut der Untersuchung besaß im vergangenen Jahr hierzulande knapp jeder Fünfte ab 14 Jahren Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierte ETFs. 600.000 Menschen unter 30 Jahren haben 2022 laut dem Institut erstmals an der Börse investiert. Es seien „offenbar Kurskorrekturen von Dax, Dow Jones und Co. für den Einstieg“ genutzt worden.

Methodik der Rankings Befragung „Wenn Sie alle Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende Anbieter in Bezug auf andere Anbieter der Kategorie?“ Auf Basis dieser Frage holte das Kölner Marktforschungsinstitut Servicevalue in 21 Kategorien mehr als 120.000 Kundenurteile zu 616 Versicherern ein. Bei der Untersuchung zu Finanzdienstleistern wurden 48.000 Kundenurteile zu 313 Anbietern in 17 Kategorien berücksichtigt. Auswertung Wer in seiner Kategorie am häufigsten die Bewertung 1 erhielt („Der beste Anbieter“) wurde „Bester Dienstleister“. Zusammen mit den Bewertungen 2 („Ein guter Anbieter“), 3 („Besser als die meisten“) und 4 („Weder noch“) errechnete Servicevalue Mittelwerte. Die Urteile 5 („Kann ich nicht beurteilen“) und 6 („Ist mir nicht bekannt“) waren in der Erhebung nicht bewertungs‧relevant.

Doch auch klassisches Sparen lohnt sich wieder, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr ihren Negativ-Zins-Kurs beendet hat. „Jetzt ist ein Anreiz da, sich über Geldanlage Gedanken zu machen und mal ein Beratungsgespräch zu führen“, sagt Claus Dethloff, geschäftsführender Gesellschafter von Servicevalue.

„Verbraucher haben wieder etwas mehr Spielraum bekommen, ihr Geld anzulegen.“ Doch wer hat das Vertrauen der Anleger? Unter den Fondsgesellschaften erzielte im Finanzdienstleister-Ranking Deka Investments den besten Wert. Für 12,6 Prozent der Befragten ist das Wertpapierhaus der Sparkasse derzeit der beste von elf Dienstleistern in dieser Kategorie.

Deka Investments hat über sieben Millionen Kunden, die meisten davon sind private Anleger. Die haben ihr Geld im vergangenen Jahr vor allem in Aktienfonds und Immobilienfonds angelegt. „Aktienfonds machen etwa zwei Drittel der bestehenden Sparpläne aus“, sagt Ulrich Neugebauer, der Sprecher der Geschäftsführung. Die Finanzprodukte der Sparkassen-Tochter hätten trotz Inflation und Krisenstimmung besser performt als im Jahr zuvor.

„Entscheidend dafür war unter anderem, dass wir auf der Aktienseite vor allem die Branchentrends Richtung Informationstechnologie und zyklischer Konsum frühzeitig erkannt haben“, erläutert Neugebauer die Investmentstrategie. „Im Sommer 2021 haben wir beispielsweise einen Aktienfonds mit Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz neu aufgelegt, damit unsere Kunden an dem großen Zukunftsthema partizipieren können.“

Auch sonst setzt Deka Investments auf neue Technologien. So sei der traditionelle festverzinste Sparkassenbrief vor wenigen Wochen auf die schnellere Blockchain-Technologie umgestellt worden.

Auch wenn die Digitalisierung ausgeweitet wird, verfügt Deka Investments als Sparkassen-Tochter weiterhin über Filialen, in denen Kunden sich persönlich beraten lassen können. Aktuell ist dies ein wichtiger Faktor im Wettbewerb, sagt Marktforscher Claus Dethloff von Servicevalue. „Gerade nach Corona suchen Menschen bei Bankgeschäften vermehrt wieder den persönlichen Kontakt.“ Die Dienstleister müssten sich dementsprechend über alle Kommunikationsplattformen und -kanäle hinweg sehr gut aufstellen.

Überdurchschnittlich zufrieden mit Angebot und Beratung zeigen sich die Kunden der Depot-Bank Lynx. Sie wurde im Finanzdienstleister-Ranking als bester von insgesamt 15 bewerteten Anbietern ausgezeichnet – für 8,1 Prozent der Befragten war das Unternehmen in der Servicevalue-Erhebung die Nummer eins. Lynx ist international aktiv, betreut seine Kunden im deutschsprachigen Raum aber ausschließlich aus der deutschen Niederlassung heraus.

„Unsere Kunden landen also nicht in einem ausländischen Callcenter, sondern können mit zertifizierten Börsenhändlern in Berlin sprechen“, sagt Christoph Schöneberg, Leiter der deutschen Niederlassung. Bei Lynx lege man weiter großen Wert darauf, telefonisch gut erreichbar zu sein – nicht nur per Chat oder E-Mail. Dies würden die Kunden „gerade bei komplexen Sachverhalten schätzen“, erläutert Schöneberg.

Lynx-Kunden können über eine Onlineplattform international handeln. Am beliebtesten sind die USA als größter Finanzmarkt der Welt. „Aber auch Nebenwerte an europäischen Börsen spielen vermehrt eine Rolle“, sagt Christoph Schöneberg. Er bemerkt zudem eine Entwicklung, die in Zeiten von Inflation und finanzieller Unsicherheit zunächst paradox klingt.

„Unsere Kunden entdecken auch immer mehr Derivate für sich“, sagt er. Die Finanzinstrumente ermöglichen Spekulationen auf Preisbewegungen und gelten grundsätzlich eher als riskant. Es gehe hierbei aber nicht nur um Spekulation, sagt Schöneberg. „Mit dem Einsatz von Optionen lässt sich ein Portfolio zum Beispiel sehr gut gegen Marktschwankungen absichern.“

