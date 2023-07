Ranking 2023 Die beliebtesten Versicherungen bei Verbrauchern

Der Wettbewerb im Versicherungsgeschäft nimmt zu. Mit Extra-Dienstleistungen werben die Unternehmen um Kunden. Ein Ranking zeigt die beliebtesten Anbieter.

Versicherer helfen Opfern von Schäden, schnell einen Handwerker zu finden. (Foto: mauritius images / Cavan Images) Schnelle Hilfe nach einem Dachschaden

Köln Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, richtete die Versicherungswirtschaft einen Appell an die Politik. „Von Bund und Ländern erwarten wir verbindliche Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung“, sagte Jörg Asmussen Mitte Juni. Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) reagierte damit auf „Lambert“ und „Kay“.

Die beiden Unwetter hatten kurz zuvor Schäden in Höhe von 740 Millionen Euro vor allem durch Hagel und Starkregen verursacht. Für die Kundschaft wird es angesichts zunehmender Sturmschäden teurer. Eine Verdoppelung der Prämien für die Wohngebäudeversicherung hält Asmussen binnen zehn Jahren für möglich.

Schon jetzt gehen die Kosten in die Höhe. Der GDV erwartet in diesem Jahr Prämiensteigerungen von knapp 15 Prozent – auch weil Baumaterial und Löhne deutlich teurer geworden sind. Das setzt die Gebäudeversicherer unter Druck. „Sie haben es jahrelang versäumt, Prämien Schritt für Schritt anzupassen. Der jetzige Preissprung führt zu einer erhöhten Wechselbereitschaft der Kunden. Versicherer müssen ihren Bestand sichern“, erläutert Nico Streker, Geschäftsführer bei Asspick Versicherungsmakler in Lübeck.

Dabei helfen kann der Dialog mit der Kundschaft. Diesen Weg geht die Allianz. „Wir entwickeln unsere Produkte gemeinsam mit unseren Kunden, indem nicht wir Produkte vorgeben, sondern zunächst den Bedarf abfragen“, sagt Olaf Tidelski, Chief Customer Officer (CCO) der Allianz Deutschland. Dazu werte das Unternehmen jährlich eine Million Kundenrückmeldungen aus.

Auf Basis dieser Erkenntnisse entstehen neue Dienstleistungen. So hat sich laut Tidelski in der Wohngebäudeversicherung zum Beispiel ein SMS-Service bewährt. Die Textnachricht warnt Hausbesitzer frühzeitig vor Unwettern. Zudem kämen bei den Versicherten sogenannte Assistance-Leistungen gut an, sagt Tidelski. So bietet die Allianz in Kooperation mit qualifizierten Betrieben einen Handwerkerservice. Im Schadenfall können sich Versicherte die oft mühsame Suche nach einem Dachdecker oder Installateur sparen.

Die Angebote der Allianz kommen offenbar gut an. In der Studie „Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen“ des Kölner Marktforschungsinstituts Servicevalue belegen die Münchener Platz eins in der Sparte Wohngebäudeversicherung. Servicevalue hat Kunden online danach gefragt, wie sie die Dienstleistungsqualität verschiedener Branchenzweige und Anbieter bewerten. Über 120.00 Urteile zu 616 Dienstleistern in 21 Kategorien wurden während der Erhebung abgegeben. Dabei zeigt die Wohngebäudeversicherung generell noch Nachholbedarf – sie schneidet am schwächsten ab.

Ganz vorn in der Gunst der Verbraucher liegen digitale Versicherungsexperten – Sieger ist hier Wefox. Es schließen sich Kfz-Versicherer und Hausratversicherer an, wo erneut die Allianz jeweils die Spitzenposition erreicht hat. Darauf folgen die Kategorien Rechtsschutz mit ADAC Versicherungen als Nummer eins und Portale Versicherungsvergleich, wo Check24 als bester Dienstleister ermittelt wurde.

Ein übergreifender Trend in der Versicherungsbranche ist Nachhaltigkeit. In einer aktu‧ellen Studie der Prüfungsgesellschaft EY gaben 90 Prozent der 2000 befragten Privatkunden an, sich künftig beim Abschluss einer Police für ein nachhaltiges Produkt zu entscheiden. Allerdings hängt diese Bereitschaft in der Mehrzahl der Fälle davon ab, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Denn nur 19 Prozent wären bereit, für mehr Nachhaltigkeit auch einen höheren Preis zu bezahlen. Als Verkaufsargument wird das von den Anbietern laut der EY-Studie noch nicht umfassend genutzt. Gerade einmal 18 Prozent der Befragten gaben an, von einem Versicherungsunternehmen auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen worden zu sein.

Methodik der Rankings Befragung „Wenn Sie alle Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten zusammenfassen, wie bewerten Sie insgesamt folgende Anbieter in Bezug auf andere Anbieter der Kategorie?“ Auf Basis dieser Frage holte das Kölner Marktforschungsinstitut Servicevalue in 21 Kategorien mehr als 120.000 Kundenurteile zu 616 Versicherern ein. Bei der Untersuchung zu Finanzdienstleistern wurden 48.000 Kundenurteile zu 313 Anbietern in 17 Kategorien berücksichtigt. Auswertung Wer in seiner Kategorie am häufigsten die Bewertung 1 erhielt („Der beste Anbieter“) wurde „Bester Dienstleister“. Zusammen mit den Bewertungen 2 („Ein guter Anbieter“), 3 („Besser als die meisten“) und 4 („Weder noch“) errechnete Servicevalue Mittelwerte. Die Urteile 5 („Kann ich nicht beurteilen“) und 6 („Ist mir nicht bekannt“) waren in der Erhebung nicht bewertungs‧relevant.

„Das Potenzial für nachhaltige Versicherungsprodukte ist enorm – leider verkennen viele Versicherungsgesellschaften aktuell noch das Momentum aus Kundenperspektive“, sagt Patrick Pfalzgraf, Experte für die Finanzdienstleistungsbranche bei EY. „Versicherer müssen dieses Marktpotenzial mit einer glaubhaften und transparenten Produktgestaltung und einer überzeugenden Kommunikation heben.“ Auch Makler Streker rät den Versicherern zu mehr Einsatz. „Ihnen gelingt es gegenüber den Kunden nicht darzustellen, was nachhaltige oder grüne Versicherungsprodukte sein sollen. Da fehlt es ihnen an Verbindlichkeit.“

Bei der Allianz spiele Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei der Bindung und Gewinnung von Kunden, sagt CCO Tidelski. Entscheidend sei dabei aber nicht allein die Ausgestaltung einzelner Produkte. „Aus unserer Marktforschung wissen wir, dass Kunden den Blick zuerst auf die Nachhaltigkeit des gesamten Unternehmens richten.“

In der Wohngebäudeversicherung sieht Makler Streker einen Ansatz für mehr Nachhaltigkeit darin, Schäden besser vorzubeugen. Er erkennt hier einen zunehmenden Einsatz. „Mehr und mehr Versicherer drängen darauf – auch um die Prämien niedrig zu halten“, sagt er. So erprobt die Gothaer Versicherung Sensoren, die Wasserleitungen überwachen. Das System soll Lecks in Rohren so frühzeitig erkennen, dass die Wasserzufuhr noch vor Eintritt eines Schadens abgeschaltet wird. Nach Angaben der Gothaer machen Leitungswasserschäden 60 Prozent der Schadensumme in der Wohngebäudeversicherung aus – knapp ein Drittel davon soll mithilfe der Sensoren nun eingespart werden.

Bei Schäden des sogenannten Elementarschutzes gegen Naturgefahren könnte Prävention helfen, Prämien zu drücken. Bei Starkregen kann etwa die Installation sogenannter Rückstauklappen im Haus Schäden vermeiden. Das Bauteil verhindert, dass im öffentlichen Kanal angestautes Abwasser in das Haus zurückgespült wird. „Versicherer können dem Versicherungsnehmer für die Anwendung solcher Präventivmaßnahmen einen Risikonachlass gewähren“,sagt Streker.

Zusätzliche Dienstleistungen rund um die bestehenden Angebote – es ist der Weg, den die meisten Versicherer wählen, wenn sie ihre Geschäftsmodelle verbessern. Eine Studie der Branchenplattform Insurlab Germany hat ergeben, dass dieses Vorgehen mehr als 75 Prozent der untersuchten Innovationen der Branche zugrunde liegt. „Viele Ansätze sind in erster Linie zur Modernisierung und Verteidigung des bisherigen Geschäftsmodells angelegt“, urteilen die Autoren. Versicherer umwerben ihre Kundschaft hier etwa mit einem Zulassungsservice oder einer E-Mobilitäts-Beratung. „Gerade im Bereich Mobility lässt sich eine verstärkte Marktdynamik und Experimentierfreude mit neuen Erlösmodellen beobachten, um neue Zielgruppen zu erschließen“, erläutern die Branchenexperten von Insurlab Germany.

