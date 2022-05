Rantum Capital Ex-Bafin-Chef Felix Hufeld heuert bei Mittelstandsfinanzierer an

Frankfurt, Berlin Gut ein Jahr nach seinem Abtritt als Chef der Finanzaufsicht Bafin ist Felix Hufeld zurück im Geschäft. Der 60-Jährige habe beim Mittelstandsfinanzierer Rantum Capital angeheuert, sagte Dirk Notheis, der die Firma 2013 mitgegründet hat, dem Handelsblatt. Als sogenannter Industriepartner soll Hufeld Rantum Capital unter anderem bei Engagements im Finanzdienstleistungs- und Fintech-Sektor beraten. Zudem ist er an der Managementgesellschaft von Rantum Capital beteiligt und investiert mit eigenem Geld in alle von Rantum aufgelegten Fonds.

„Die Finanzindustrie befindet sich aktuell in einem epochalen Umbruch mit neuen Geschäftsmodellen wie etwa Fintechs“, sagte Notheis. „Etablierte Marktteilnehmer werden durch die Digitalisierung existentiell herausgefordert.“ In diesen Zeiten ergäben sich für Rantum Capital dank Hufelds Expertise attraktive Investitionschancen.

Rantum Capital stellt Mittelständlern über Fonds Eigenkapital und Fremdkapital zur Verfügung, wenn die traditionelle Bankfinanzierung nicht ausreicht. Das Geld kommt nicht nur vom Management und den Industriepartnern, sondern vor allem von institutionellen Investoren wie Versicherern, Pensionskassen und Stiftungen.

Rantum Capital hat insgesamt 16 Industriepartner, die das Managementteam bei Investitionsentscheidungen beraten. Dazu zählen neben Hufeld bekannte ehemalige CEOs wie Ex-Merck-Chef Karl-Ludwig Kley, Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold und Ex-Pro-Sieben-Sat1-Chef Thomas Ebeling.

Aus dem öffentlichen Sektor sind unter anderem der ehemalige Gouverneur der österreichischen Zentralbank, Ewald Nowotny, und Frank-Jürgen Weise, der Ex-Chef der Bundesagentur für Arbeit, mit von der Partie. Die Firma ist nach dem Ort Rantum auf der Ferieninsel Sylt benannt, wo einst die Idee zu ihrer Gründung entstand.

Notheis war bis 2012 Chef des Deutschlandgeschäfts der US-Investmentbank Morgan Stanley. Er musste das Institut im Zuge der Affäre um den Energieversorger EnBW verlassen – wegen seiner umstrittenen Beraterrolle beim Rückkauf der EnBW-Anteile durch die frühere CDU-geführte Landesregierung. Ein Verfahren gegen Notheis wurde später eingestellt.

Einjährige Cooling-off-Periode ist abgelaufen

Hufeld war wegen des Wirecard-Skandals Ende März 2021 vorzeitig als Bafin-Chef abgetreten. Seine Behörde hatte vor der Pleite des Zahlungsdienstleisters im Sommer 2020 kein gutes Bild abgegeben. Hufeld räumte nach dem Bekanntwerden des Betrugsskandals ein, dass seine Behörde wie viele andere Akteure in dem Fall nicht effektiv genug gearbeitet habe. Von einem Versagen der Aufsicht wollte er jedoch bis zuletzt nichts wissen und verwies wiederholt auf die begrenzten Befugnisse der Bafin bei Wirecard. „Mit dem Wissen von damals war unsere Vorgehensweise angemessen und korrekt“, sagte er Ende 2020.

Der gebürtige Mainzer durfte nach seinem Ausscheiden bei der Bafin und damit auch aus dem Supervisory Board der EZB ein Jahr lang keine neuen Aufgaben übernehmen. Diese Cooling-off-Periode lief im April 2022 ab. Die EZB muss Hufeld zwar noch ein weiteres Jahr informieren, wenn er neue Aufgaben übernimmt. Sofern es sich dabei nicht um einen Job bei einer Bank handelt, die von der EZB überwacht wird, dürfte es seitens der Bankenaufsicht aber keinen Widerspruch geben.

Hufeld hat angekündigt, keine operative Rolle mehr übernehmen zu wollen und möchte auch nicht mehr 70 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten. Er fühlt sich aber noch zu jung und umtriebig für den Ruhestand. Deshalb ist er gerade dabei, sich ein kleines Portfolio an Beratungs- und Aufsichtsmandaten aufzubauen. Die Tätigkeit für Rantum Capital ist dabei das erste öffentlich bekannte Engagement.

Hufeld strebt Portfolio an Beratungsmandaten an

Bei Rantum Capital betritt Hufeld auf gewisse Weise Neuland, denn bisher hat er seine Karriere vor allem bei großen Konzernen und Behörden verbracht. Nach seinem Jurastudium in Mainz, Freiburg und Harvard heuerte er 1992 bei der Unternehmensberatung Boston Consulting an. 1999 wechselte Hufeld dann zur Dresdner Bank, zwei Jahre später übernahm er die Leitung des Versicherungsmaklers Marsh in Deutschland.

2013 ging Hufeld zur Bafin, wo er als Exekutivdirektor zunächst für die Versicherungsaufsicht zuständig war. 2015 übernahm er das Präsidentenamt – und zeigte sofort, dass er zupacken kann. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt drängte die Bafin den damaligen Deutsche-Bank-Co-Chef Anshu Jain zum Rückzug. Auch beim vorzeitigen Abgang von Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter 2017 hatte die Bafin ihre Finger im Spiel.

In weiten Teilen der Finanzbranche und bei anderen Kontrolleuren genießt Hufeld bis heute hohes Ansehen. In der Öffentlichkeit und der Politik hat sein Ruf wegen des Wirecard-Skandals dagegen stark gelitten.

