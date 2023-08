Rating Moody's stuft US-Banken wegen steigender Refinanzierungskosten herab

Moody's Büros in New York

New York Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von zehn kleinen und mittelgroßen US-Banken herabgestuft und erklärt, dass sie möglicherweise auch große Kreditgeber wie U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street. und Truist Financial herabstufen wird. Das Vorgehen sei Teil einer umfassenden Untersuchung des wachsenden Drucks auf die Branche, hieß es.

Höhere Finanzierungskosten, mögliche regulatorische Kapitalschwächen und steigende Risiken im Zusammenhang mit Krediten für Gewerbeimmobilien angesichts der nachlassenden Nachfrage nach Büroflächen gehören zu den Belastungen, die die Überprüfung veranlassen, teilte die Ratingagentur am Montag in einer Reihe von Erklärungen mit.

„Zusammengenommen haben diese drei Entwicklungen das Kreditprofil einer Reihe von US-Banken verschlechtert, wenn auch nicht bei allen Banken gleichermaßen“, heißt es in einigen der Bewertungen.

Zu den Unternehmen, deren Ratings gesenkt wurden, gehören M&T Bank Corp, Webster Financial, BOK Financial, Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners und Fulton Financial Bei Northern Trust und Cullen/Frost Bankers wird ebenfalls eine Herabstufung geprüft.

Darüber hinaus hat Moody's den Ausblick für elf Kreditgeber, darunter PNC Financial Services Group, Capital One Financial, Citizens Financial Group, Fifth Third Bancorp, Regions Financial, Ally Financial, Bank OZK und Huntington Bancshares, auf „negativ“ gesetzt.

„Steigende Refinanzierungskosten werden Profitabilität aushöhlen“

Viele Anleger wurden durch den Zusammenbruch von Regionalbanken in Kalifornien und New York in diesem Jahr aufgeschreckt und haben seitdem aufmerksam auf Anzeichen von Stress in der Branche gewartet. Denn steigende Zinssätze zwingen die Unternehmen, mehr für Einlagen zu zahlen und treiben die Kosten für die Finanzierung aus alternativen Quellen in die Höhe.

Gleichzeitig schmälern diese höheren Zinssätze den Wert der Vermögenswerte der Banken und erschweren den Kreditnehmern von Gewerbeimmobilien die Refinanzierung ihrer Schulden, wodurch die Bilanzen der Kreditgeber geschwächt werden könnten.

„Steigende Refinanzierungskosten und sinkende Ertragskennzahlen werden die Profitabilität, den ersten Puffer gegen Verluste, aushöhlen“, schrieb Moody's in einer separaten Erklärung zu diesen Maßnahmen. „Das Vermögensrisiko steigt, insbesondere bei kleinen und mittelgroßen Banken mit großem Engagement in Gewerbeimmobilien.“

Einige Banken haben das Kreditwachstum gebremst, was zwar das Kapital schont, aber auch die Verlagerung ihres Kreditportfolios hin zu höher verzinslichen Vermögenswerten verlangsamt, so Moody's.

Banken, die von einer stärkeren Konzentration oder einem höheren Anteil an unversicherten Einlagen abhängig sind, sind diesem Druck stärker ausgesetzt, insbesondere Banken mit einem hohen Anteil an festverzinslichen Wertpapieren und Krediten.

