Ratingagentur Moody's sieht in Ukraine-Krieg vor allem für Osteuropas Banken eine Gefahr

Frankfurt Der sich hinziehende Krieg in der Ukraine hat immer stärkere wirtschaftliche Folgen für die internationalen Banken. Zwar halten sich die direkten Konsequenzen des russischen Angriffs auf das kleinere Nachbarland in Grenzen, allerdings würden die indirekten Auswirkungen immer gefährlicher, warnt die Ratingagentur Moody's.

Zu diesen Zweitrundeneffekten zählen anziehende Inflationsraten durch einen Angebotsschock bei den Rohstoffpreisen und eine empfindliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Nach Schätzungen von Moody's wird sich das globale Wachstum in diesem Jahr auf 3,6 Prozent abkühlen. Die ursprüngliche Schätzung der Ratingagentur hatte bei 4,3 Prozent gelegen.

Nach Einschätzung der Bonitätswächter sind vor allem Banken aus Ländern in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland und zur Ukraine gefährdet. Der größte Schock drohe Instituten aus den baltischen Staaten und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, der heutigen Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Diese Geldhäuser seien nicht nur am stärksten durch ökonomische Zweitrundeneffekte durch den Krieg betroffen, sie hätten auch nur „begrenzte Sicherheitspuffer, um länger anhaltende Verwerfungen zu absorbieren“, heißt es in einer aktuellen Studie von Moody's.

Nach Einschätzung der Ratingagentur sind Lettland, Litauen und Estland sehr anfällig für Schocks durch steigende Rohstoffpreise, höhere Zinsen und eine Rezession in Russland. Die Banken würden das durch höhere Kreditausfälle und die damit verbundenen Rückstellungen zu spüren bekommen.

Besonders gefährdet seien die baltischen Staaten durch Preissteigerungen, weil die Inflationsraten ohnehin bereits sehr hoch sind. In Litauen lag die Teuerung zuletzt bei 13,5 Prozent, in Estland bei 12,4 Prozent und in Lettland bei über acht Prozent.

Auch westliche Banken geraten unter Druck

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit Russland sieht Moody's auch Gefahren für die Banken in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das gilt vor allem für Belarus, Aserbaidschan, Georgien und Armenien, in denen die Nutzung des US-Dollars weitverbreitet sei. Eine abrupte Abwertung der heimischen Währungen könnte dazu führen, dass viele Gläubiger ihre Fremdwährungskredite nicht mehr zurückzahlen können, warnt Moody's.

Auch einige große westliche Banken stellen die Folgen des Ukrainekriegs vor erhebliche Probleme. Das gilt vor allem für Institute mit starkem Russlandengagement wie die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI), die italienische Unicredit oder die französische Société Générale. Alle drei Institute rechnen mittlerweile durch, was ein Komplettverlust ihrer russischen Aktivitäten kosten würde.

Die Aktienkurse von Société Générale und Unicredit sind in den vergangenen drei Monaten um jeweils 35 Prozent gefallen. Der Wert der RBI brach sogar um 57 Prozent ein.

