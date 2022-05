RBI Raiffeisen Bank verdoppelt Gewinn – Noch keine Entscheidung zu Russland

Die RBI liegt mit ihrem Gewinn von 442 Millionen Euro im ersten Quartal über den Erwartungen von Analysten. Für mögliche Kreditausfälle muss sie jedoch mehr zur Seite legen.

Der Ausblick wurde von der Wiener Bank wegen eines geringeren Kreditwachstums und höherer Risikokosten angepasst. (Foto: Reuters) RBI-Logo

Wien Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat zum Jahresauftakt dank Zuwächsen im Kerngeschäft ihren Gewinn verdoppelt. Das Betriebsergebnis habe sich auf 1,09 Milliarden Euro nach 543 Millionen Euro im Vorjahresquartal erhöht, wie die in vielen Ländern Osteuropas sowie in Russland und der Ukraine tätige Bank am Mittwoch mitteilte.

Auch unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn auf 442 Millionen Euro nach 216 Millionen Euro. Die RBI liegt damit über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Konzernergebnis von 165 Millionen Euro gerechnet hatten.

Die wegen ihrer Geschäfte in Russland unter Druck geratene Bank musste allerdings mehr für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen. Die Risikokosten erhöhten sich auf 319 Millionen Euro nach 76 Millionen Euro. Das Geldhaus prüfe weiterhin wegen des Krieges alle Optionen für ihre russische Tochterbank bis hin zu einem Ausstieg, bekräftigte die Bank.

Der Ausblick wurde von der Wiener Bank wegen eines geringeren Kreditwachstums und höherer Risikokosten angepasst. Für 2022 werde nun ein stabiles Kreditvolumen mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Der Zinsüberschuss dürfte im oberen und der Provisionsüberschuss im mittleren einstelligen Prozentbereich zunehmen, so die RBI.

