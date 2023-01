Regionalbanken Zinswende erhöht Druck auf Sparkasse Zwickau

Frankfurt Die abrupte Zinswende verschärft die Probleme der Sparkasse Zwickau. „Der Zinsanstieg hat zu hohen Bewertungsverlusten in den Wertpapierportfolios geführt“, sagte Vorstandsmitglied Andreas Fohrmann am Donnerstag dem Handelsblatt. „Dadurch schreibt die Sparkasse 2022 rote Zahlen.“ Wie hoch der Verlust genau ausfalle, könne er aktuell noch nicht sagen.

Schon 2020 hatte die Sparkasse, die auf eine Bilanzsumme von gut drei Milliarden Euro kommt, einen Verlust von 47 Millionen Euro ausgewiesen. Er war maßgeblich auf Einbußen am Aktienmarkt zurückzuführen. 2021 lag das Minus, das durch Vorsorgereserven ausgeglichen wurde, bei fünf Millionen Euro.

Am Mittwoch hatte das Institut deshalb Konsequenzen gezogen und die Beurlaubung des langjährigen Vorstandschefs Felix Angermann verkündet. „Die Entwicklung der Sparkasse in den letzten Jahren macht eine Neuausrichtung erforderlich“, erklärte Constance Arndt, Verwaltungsratschefin der Sparkasse und Oberbürgermeisterin von Zwickau. „Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, den Weg hierfür frei zu machen.“

Die Probleme der Sparkasse Zwickau zeigen, dass einige Kreditinstitute von der Zinswende kurzfristig nicht profitieren, sondern darunter leiden. Der rasche Zinsanstieg hat nämlich zu Bewertungsverlusten bei Aktien und Anleihen geführt. Laut Bundesbank beliefen sich die Bewertungsverluste bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken dadurch allein in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres auf 12,3 Milliarden Euro.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Finanzaufsicht Bafin hat bereits mehrfach gewarnt, dass einige Banken wegen der abrupten Zinswende Probleme bekommen könnten. „Höhere Zinsen sind für Banken mittelfristig gut, aber im Moment sind die Bewertungsverluste bei vielen Instituten größer als die positiven Ertragseffekte“, sagte der oberste Bafin-Bankenaufseher Raimund Röseler im Sommer 2022 im Handelsblatt-Interview. „Manche Banken stehen hier vor ernsthaften Schwierigkeiten.“

Bei der Sparkasse Zwickau handelt es sich um einen Extremfall, weil sie bisher einen sehr starken Fokus auf Eigenanlagen hatte. „Sie machen mehr als 60 Prozent an der Bilanzsumme aus, was im Sparkassenvergleich sehr hoch ist“, sagt Vorstandsmitglied Fohrmann.

Über alle Sparkassen hinweg beträgt der volumengewichtete Durchschnitt der Eigenanlagen lediglich 18,5 Prozent der Bilanzsumme, wie Barkow Consulting errechnet hat. Dominierend ist bei den meisten Instituten das Kreditgeschäft.

Neuer Sparkassen-Vorstand will sich stärker um Geschäft in der Region kümmern

Die Sparkasse Zwickau hat jedoch das Problem, dass sie relativ wenig Aktivgeschäft hat. Sie vergibt – wie auch andere Sparkassen in Ostdeutschland – vergleichsweise wenige Kredite und muss deshalb einen großen Teil ihrer Einlagen anderweitig investieren. Bei diesen Anlagen hatte sie in den vergangenen Jahren mehrfach kein glückliches Händchen. Innerhalb des Sparkassensektors gilt sie deshalb schon länger als Problemfall.

Fohrmann ist Sanierungsexperte und wechselte erst Mitte 2022 in den Vorstand der Sparkasse Zwickau. Von 2014 bis Sommer 2021 hatte der 59-Jährige die Sparkasse Südholstein geführt. Diese war zuvor von anderen Sparkassen gestützt worden und galt damals ebenfalls als Sanierungsfall.

Die Sparkasse Zwickau werde ihre Verluste 2022 durch Rücklagen ausgleichen, betont Fohrmann. Auch danach werde die Kernkapitalquote voraussichtlich bei etwa 17 Prozent liegen – und damit noch deutlich über der Mindestanforderung der Finanzaufsicht.

In den kommenden Monaten und Jahren will Fohrmann den aus seiner Sicht zu starken Fokus der Sparkasse auf Eigenanlagen reduzieren und das Kreditgeschäft ausbauen. „Das Ziel ist, dass wir eine normale Sparkasse daraus machen. Es geht um eine strategische Neuausrichtung“, sagte er. „Die Sparkasse soll sich viel stärker um das Geschäft mit Kunden in der Region kümmern.“



Mehr: Sparkassenpräsident dringt auf schnelle Entscheidung über seine Nachfolge

Erstpublikation: 05.01.2023, 19:14 Uhr.