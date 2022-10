Reisebank DZ-Bank-Tochter zahlt Mitarbeitern Inflationsbonus in Höhe von 1800 Euro

DZ Bank in Frankfurt

Frankfurt Beschäftigte der Reisebank AG, einer Tochter der DZ Bank, sollen einen steuer- und abgabenfreien Zuschuss zum Gehalt von 1800 Euro erhalten. Entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte ein Sprecher.

Erst kürzlich hatte die ING Deutschland einen ähnlichen Schritt angekündigt. Beide Banken setzen auf ein Modell des Bundes zur Inflationsentlastung.

Die Reisebank will die Sonderzahlung im Dezember leisten. Die volle Summe von 1800 Euro ist bei Vollzeitbeschäftigung vorgesehen, bei Auszubildenden sind 900 Euro geplant. Die Regelung ist Teil einer Tarifvereinbarung, Details der Auszahlungen müssen jedoch erst noch geregelt werden. Es würden noch finale Informationen vom Gesetzgeber zur sogenannten Inflationsausgleichsprämie fehlen, hieß es von Bank und Arbeitnehmervertretern.

>> Lesen Sie hier: ING Bank zahlt bis zu 1500 Euro Energiekostenzuschuss für Beschäftigte

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Laut Deutschem Bankangestellten-Verband (DBV) stellt der Zuschuss eine enorme Entlastung dar. „Ohne die Sonderzahlung wäre es für Euch & viele andere Kollegen in der Reisebank äußerst schwierig, die exorbitanten Energie-Rechnungen und andere Preissprünge in diesem Winter bezahlen zu können“, schrieb die Gewerkschaft an ihre Mitglieder.

Die Reisebank beschäftigt eigenen Angaben zufolge über 500 Mitarbeiter, ein Großteil fällt unter die Tarifbindung.

Inflation in Deutschland auf sehr hohem Niveau

Der Bund hatte sich unlängst bereiterklärt, bei zusätzlichen Zahlungen von Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu befreien. Die freiwillige Prämie ist bis zum 31. Dezember 2024 befristet. Sie soll helfen, höhere Kosten für Energie und Lebensmittel abzufedern.

Die Inflationsrate in Deutschland war im September auf zehn Prozent gestiegen. Sie verweilt nun schon seit sieben Monaten oberhalb der Marke von 7 Prozent.

Ob es auch in anderen Teilen der DZ Bank eine steuerfreie Zahlung zur Inflationsabfederung geben wird, ist unklar. „Die Entscheidung über eine Einmalzahlung an unsere Mitarbeitenden werden wir zu Jahresbeginn 2023 insbesondere auf Basis des aktuellen Geschäftsjahres treffen“, sagte ein Sprecher der DZ Bank gegenüber Bloomberg.

Bei der ING Deutschland beläuft sich die Steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsprämie auf 1500 Euro für Vollzeitbeschäftigte. Teilzeitkräfte, Auszubildende und Teilnehmer an einem dualen Studium bekommen mindestens 1000 Euro. Der Zuschuss soll mit dem Dezembergehalt ausgezahlt werden und auch an Angestellte gehen, die außertariflich arbeiten, sagte ein Sprecher.

Mehr: Aus für insolvente Kryptoplattform Nuri – Berliner Fintech wird abgewickelt