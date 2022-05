Report Der unbequeme Herr Gottschalk: Aufsichtsratschef konfrontiert Commerzbank mit einer neuen Welt

Der seit einem Jahr amtierende Chefkontrolleur sorgt beim Management mit seinen kritischen Anregungen für Unmut – und er zeigt sich offen für eine weitere Amtsperiode.

Der neue Aufsichtsratschef der Commerzbank wurde anfangs von vielen unterschätzt. (Foto: dpa) Helmut Gottschalk

Frankfurt Anzug, Krawatte, Einstecktuch, dazu ein dünnes, aber durchaus verbindliches Lächeln – Helmut Gottschalk sieht genau so aus, wie man sich den ehemaligen Chef der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg vorstellt. Nur, dass der 70-Jährige heute nicht mehr in der schwäbischen Provinz residiert, sondern in den oberen Etagen des Commerzbank-Hochhauses, das die Skyline der Finanzmetropole Frankfurt prägt.

Und genau hier beginnen die Probleme: Als Gottschalk vor gut einem Jahr zum Aufsichtsratschef der zweitgrößten deutschen Privatbank gewählt wurde, haben ihn viele unterschätzt. Der freundliche ältere Herr aus der eher beschaulichen Welt der Genossenschaftsbanken werde das Management schon machen lassen, dachten viele Führungskräfte. Heute ist ihnen klar: Sie lagen komplett falsch.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen