Risikokapital EY: Berlins Start-up-Szene verzeichnet einen Rückschlag – ein Sektor erlebt einen Finanzierungsboom

Frankfurt Die Folgen des Ukrainekriegs, steigende Zinsen und die schlechten Konjunkturaussichten haben der Gründerkultur in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 einen Dämpfer verpasst: Die noch jungen Unternehmen mussten in diesem Zeitraum mit geringeren Finanzierungsströmen zurechtkommen, wie das Start-up-Barometer der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) zeigt.

Der Gesamtwert der Investitionen von Risikokapital in deutsche Jungunternehmen sank demnach in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar um 20 Prozent auf nur noch knapp über sechs Milliarden Euro. Dabei handelt es sich laut EY jedoch immer noch um den zweithöchsten Wert eines ersten Halbjahres. Die Zahl der Finanzierungsrunden ging um sieben Prozent auf 549 zurück.

Die Aktivitäten verringerten sich zuletzt vor allem in Berlin: Dort gab es in den ersten sechs Monaten nur noch 219 Finanzierungsrunden, im ersten Halbjahr 2021 waren es noch 264 gewesen. Mehr als jeder zweite in Start-ups investierte Euro landete zuletzt in der Hauptstadt, 3,25 Milliarden Euro insgesamt. Das waren 868 Millionen Euro weniger als im Vergleichszeitraum 2021.

EY-Partner Thomas Prüver bewertet die Zahlen trotz der Rückgänge positiv: „Das Investitionsniveau bleibt im Vergleich zu den vergangenen Jahren weiter hoch – von dem vielfach befürchteten Einbruch ist zumindest noch nichts zu sehen.“ Es sei immer noch viel Liquidität im Markt – „Investoren schauen aber genauer, wo sie investieren“. Die jüngsten Zahlen spiegelten die Unsicherheiten im Markt aber noch nicht vollständig wider.

Auch wenn Berlin zuletzt einen Rücksetzer erlebt habe, schlage das Start-up-Herz Deutschlands weiterhin in der Hauptstadt und ziehe Talente aus dem In- und Ausland an. Das sei gerade in Bezug auf den anhaltenden Fachkräftemangel ein Wettbewerbsvorteil. Zuwächse bei Investitionen in Hessen und Sachsen zeigen laut EY aber auch, dass ein Start-up mit der richtigen Idee und einem vielversprechenden Plan in jedem Teil Deutschlands Erfolg haben könne.

Energiebranche erlebt Finanzierungsboom

Im ersten Halbjahr 2022 gab es laut EY insgesamt 15 Top-Deals mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro. Die größten Finanzierungsummen erhielten demnach das Logistik-Start-up Forto (229 Millionen Euro) und der Onlinebroker Trade Republic (227 Millionen Euro). Die Marke von 200 Millionen Euro knackten außerdem Taxfix, 1Komma5° und Hy2gen.

Das meiste Risikokapital floss der Untersuchung zufolge mit gut 1,8 Milliarden Euro in den Bereich Software & Analytics. Einen regelrechten Finanzierungsboom erlebte das Segment Energie: Mehr als 900 Millionen Euro erhielt die Branche – das sind etwa 870 Millionen Euro mehr als im ersten Halbjahr 2021.

Der E-Commerce-Sektor verzeichnete dagegen einen Einbruch: Die Start-ups erhielten nur noch 320 Millionen Euro, im ersten Halbjahr 2021 war es noch gut eine Milliarde Euro gewesen. Auch Fintechs erhielten deutlich weniger Geld.

Die EY-Zahlen passen zu einer Analyse der staatlichen Förderbank KfW, wonach drei Viertel der Investoren davon ausgehen, dass Green- und Climate-Tech in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Gut zwei Drittel sehen auch die Sektoren Deeptech und Cybersecurity im Trend. Zu Deeptech zählen beispielsweise Biotechnologie und maschinelles Lernen, üblicherweise sind hier die Entwicklungszeiten lang und der Kapitaleinsatz hoch. Eine schlechte Prognose geben die Investoren laut der KfW-Erhebung für den E-Commerce-Sektor ab. Die Hälfte sieht hier einen Bedeutungsverlust.

