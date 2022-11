Risikomanagement EZB kritisiert: Banken unterschätzen Klimarisiken erheblich

Die Bankenaufseher beobachten zwar Fortschritte, doch bislang erfüllt noch kein Institut die Erwartungen der EZB. Nun setzt die Notenbank eine Frist – und droht mit Sanktionen.

Die Europäische Zentralbank sieht zwar Fortschritte bei den Banken, was die Berücksichtigung von Klima- und Umweltrisiken angeht, mahnt aber weitere Schritte an. (Foto: dpa) Klima-Protest vor der Deutschen Bank

Frankfurt Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) sehen bei europäischen Banken noch große Defizite bei der Berücksichtigung von Klima- und Umweltrisiken in ihrem Risikomanagement und ihrer Strategie. Das geht aus einer Untersuchung hervor, für die die Notenbank den Umgang mit solchen Gefahren bei 186 Instituten überprüft hatte, darunter auch 39 Geldhäuser aus Deutschland. Der Bericht gibt Aufschluss darüber, ob Banken die Umweltaspekte angemessen identifizieren und managen.

Zwar beobachtet die EZB Fortschritte bei den Banken bei der Berücksichtigung solcher Gefahren in ihrem Risikomanagement und in ihrer Strategie: Rund 85 Prozent der Banken wenden demnach mittlerweile zumindest Basisverfahren in den meisten Bereichen an. Allerdings fehlen den meisten ausgefeiltere Methoden und granulare Informationen über Klimarisiken.