Rückversicherer Swiss Re vervielfacht Gewinn - CEO stellt höhere Einnahmen im Investment-Geschäft in Aussicht

Laut Konzernchef Mumenthaler tragen die steigenden Zinsen zu günstigen Marktbedingungen bei. Der Rückversicherer hat die Analystenerwartungen bestätigt.

Dank des Ausbleibens teurer Naturkatastrophen arbeitete die größte Sparte von Swiss Re hoch profitabel. (Foto: dpa) Swiss Re

Zürich Geringere Aufwendungen für Naturkatastrophen haben dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re in den ersten sechs Monaten 2023 Schub verliehen. Der Gewinn des Konzerns aus Zürich vervielfachte sich auf 1,45 Milliarden Dollar von 0,2 Milliarden Dollar in der Vorjahresperiode, wie Swiss Re am Freitag mitteilte.

Damit erfüllte der Münchener-Rück-Rivale die Analystenerwartungen. Swiss Re bekräftigte sein Gewinnziel von mehr als drei Milliarden Dollar für das Gesamtjahr. Konzernchef Christian Mumenthaler sagte dem Handelsblatt: „Bislang verläuft dieses Jahr generell im Rahmen unserer Erwartungen, nachdem in den Vorjahren viele Sondereffekte wie die Corona-Pandemie, der Ukrainekrieg und der Anstieg der Inflation zusammengekommen sind.“

Zwar habe es im ersten Quartal durchaus große Naturkatastrophen gegeben, die das Budget der Swiss Re belastet hätten. Die Kosten für Großschäden infolge von Naturkatastrophen beliefen sich im Halbjahr auf 634 Millionen Dollar. So kam es etwa zu verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar.