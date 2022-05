Russische Banken Jetzt steht auch die Sberbank auf der EU-Sanktionsliste

Frankfurt Lange hat die EU gezögert – jetzt hat sie auch gegen das größte russische Geldhaus Sanktionen verhängt. Nach zahlreichen anderen russischen Finanzinstituten soll auch der Marktführer Sberbank aus dem internationalen Finanzkommunikationssystem Swift ausgeschlossen werden.

„Wir koppeln die mit Abstand größte russische Bank und zwei weitere große Banken von Swift ab“, betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei den beiden anderen Instituten soll es sich nach Medienmeldungen um die Credit Bank of Moscow und die Russian Agricultural Bank handeln.

Durch die neuen Sanktionen treffe man Banken, die für das russische Finanzsystem relevant seien, und schränke die Fähigkeit von Präsident Wladimir Putin zu weiteren Zerstörungen ein, erläuterte von der Leyen. Ziel der Sanktionen sei „die vollständige Isolierung des russischen Finanzsektors vom globalen System“. Die Gazprombank, über die Zahlungen für Europas Gasimporte abgewickelt werden, wird weiterhin von Sanktionen verschont bleiben.

In der Praxis werden sich nach Einschätzung von Bankern die Auswirkungen der neuen EU-Strafmaßnahmen gegen die mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche Sberbank in Grenzen halten. Grund: Die USA hatten das größte russische Geldhaus bereits Anfang April auf die Sanktionsliste gesetzt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Deshalb hätten viele europäische und deutsche Banken ihre Geschäfte mit der Sberbank bereits massiv zurückgefahren oder eingestellt, berichtet ein Frankfurter Banker. Außerdem sei absehbar gewesen, dass die EU mit entsprechenden Maßnahmen nachziehen werde.

Europa-Tochter kann Insolvenz abwenden

Die Europa-Tochter der Sberbank mit Sitz in Österreich hatte bereits im März ihre Geschäftstätigkeit einstellen müssen. Allerdings konnte das Institut eine Insolvenz abwenden und wird nun geordnet abgewickelt. Durch den Verkauf von Kreditforderungen könne die Bank die von der österreichischen Einlagensicherung (ESA) an die Kunden ausbezahlte Summe von 926 Millionen Euro vollständig zurückzahlen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Auch die gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von 428 Millionen Euro gegenüber der Österreichischen Nationalbank (OeNB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) will die Sberbank Europe eigenen Angaben zufolge vollständig zurückzahlen.

Die Sberbank Europe war in Schieflage geraten, als es nach Beginn des Ukrainekriegs und den Sanktionen gegen Russland zu hohen Geldabflüssen gekommen war. Die Kunden der Bank waren fast ausschließlich deutsche Privatkunden. Anfang März hatten die Aufsichtsbehörden mit sofortiger Wirkung den Geschäftsbetrieb der Sberbank Europe untersagt. Damit wurde der gesetzliche Einlagensicherungsfall ausgelöst, und die ESA sprang für die gesicherten Einlagen ein.

Bereits im März hatte die EU unter anderem die zweitgrößte russische Bank VTB sowie die Bank Rossiya und die Staatsbank VEB aus Swift ausgeschlossen.

Mehr: Pleite der Niederlande-Tochter der russischen Alfa Bank trifft deutsche Sparer