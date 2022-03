Russland-Geschäft Commerzbank-Engagement in Russland auf 1,3 Milliarden Euro gesunken

Deutschlands zweitgrößte Privatbank hat ihr Engagement in Russland um rund 600 Millionen Euro verringert. Nur bestehende Transaktionen werden noch abgewickelt.

Die Commerzbank kündigte vergangene Woche an, in Russland kein Neugeschäft mehr zu machen. (Foto: dpa) Commerzbank

Frankfurt Die Commerzbank hat ihr Engagement in Russland in den vergangenen Wochen kräftig verringert. Die Commerzbank habe ihr Engagement um rund 600 Millionen Euro heruntergefahren, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp am Mittwoch auf einer Finanzkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. „Daher sind wir nun bei einem maximalen Exposure von 1,3 Milliarden Euro“, sagte sie.

Deutschlands zweitgrößte Privatbank hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, sie habe ihr Neugeschäft in Russland eingestellt. Nur bestehende Transaktionen würden noch abgewickelt.

Am 1. März hatte die Commerzbank ihr Russland-Risiko auf 1,9 Milliarden Euro netto beziffert – einschließlich Risiken mit Russland-Bezug von rund 600 Millionen Euro, vor allem durch Vorfinanzierungen für Rohstoffexporte.

