Russland-Sanktionen Deutsche-Bank-Chef Sewing erwartet baldige EZB-Reaktion auf hohe Inflation

Der Präsident der Privatbanken sieht die deutsche Konjunktur gefährdet. Die Europäische Notenbank könnte aus seiner Sicht schon im dritten Quartal ein Zinssignal setzen.

„Auf Dauer sind hohe Inflationsraten Gift für die Stabilität unserer Wirtschaft.“ (Foto: Reuters) Christian Sewing

Frankfurt Deutschlands Privatbanken rechnen im Falle eines Einfuhrstopps für Energie aus Russland mit einem Einbruch der Wirtschaft in Deutschland und Europa. „Eine deutliche Rezession in Deutschland wäre dann kaum zu vermeiden“, sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, am Montag in einer Videoschalte. Auch die europäische Wirtschaft würde dann seiner Einschätzung nach schrumpfen, mit „langfristigen Folgen“.

Auch auf die Preisentwicklung eines solchen Schritts hätte ein Lieferstopp spürbare Folgen. Schon ohne einen solchen Schritt dürfte die Teuerungsrate seiner Einschätzung nach in diesem Jahr zeitweise auf bis zu acht Prozent steigen. Im Falle eines Embargos „können wir hier über eine Inflation reden, die zumindest temporär zweistellig ist“, prognostizierte der BdB-Präsident.