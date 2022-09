Russland-Sanktionen VTB Europe sieht keine Alternative zur Abwicklung

Frankfurt Lange war die Zukunft der VTB Europe unklar, nun hat sich die Bank dazu geäußert: „Aufgrund der bestehenden verschiedenen Sanktionspakete als auch durch die Anordnungen der Bafin ergeben sich neben einer faktischen Abwicklung der Bank keine Alternativen“, heißt es im am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht der Bank für das vergangene Jahr.

Andere Szenarien wie ein Verkauf und damit ein Eigentümerwechsel zeichneten sich angesichts der bestehenden Sanktionen gegenüber der russischen Muttergesellschaft der Bank nicht ab, sagte Frank Hellwig, der als CEO von der Finanzaufsicht eingesetzte Sonderbeauftragte.

Seit dem Kriegsausbruch steht die europäische Tochter der zweitgrößten russischen Bank VTB im Fokus. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte dem Institut angeordnet, dass es keine neuen Einlagen mehr annehmen darf. Im April entzog die Bafin der russischen Muttergesellschaft außerdem die Kontrolle über ihre europäische Tochter und setzte Hellwig als Sonderbeauftragten ein. Zugleich zogen zahlreiche Kunden ihre Gelder von VTB-Konten ab.

Die VTB Europe hat vor allem bei deutschen Privatanlegern viel Geld eingesammelt.

Die Bank befindet sich jedoch nach eigenen Angaben in einer liquiden und solventen Verfassung, wie es in dem Bericht heißt. „Für uns stand und steht in diesem kritischen Geschäftsumfeld die Sicherung der täglichen Liquidität im Vordergrund, denn die Bank ist ausreichend kapitalisiert, um die eingetretenen Verluste verkraften zu können und alle vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere gegenüber unseren zumeist deutschen Einlegern“, sagte Finanzvorstand Miro Zadro, der als einziges Vorstandsmitglied aus dem vergangenen Jahr noch verblieben ist.

Den Angaben zufolge sanken die durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken gedeckten Kundeneinlagen bis Ende Juni um fast 40 Prozent auf etwa 2,3 Milliarden Euro, von noch 3,7 Milliarden Euro zum Ende des vergangenen Jahres. Darüber hinaus gibt es noch etwa 300 Millionen Euro ungedeckte Einlagen.

Bank blickt zuversichtlich auf 2022

Die Bank erwartet für das zweite Halbjahr, dass die Kunden weiterhin verstärkt ihre Einlagen abziehen werden. So rechnet die Bank zum Ende dieses Jahres nur noch mit Kundeneinlagen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro.

Aufgrund von Währungsverlusten, ausbleibendem Neugeschäft sowie Abschreibungen erzielte die Bank in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Verlust von 35,8 Millionen Euro. Trotzdem zeigt sich die Bank für das laufende Jahr zuversichtlich – und erwartet einen Jahresüberschuss von 5,3 Millionen Euro.

Für das laufende sowie das kommende Geschäftsjahr ist nach eigenen Angaben mit einer Fortführung der Geschäftstätigkeit auszugehen. Dies sei auch auf die Eigenkapitalausstattung zurückzuführen. Das Eigenkapital hält sich stabil bei etwa einer Milliarde Euro.

