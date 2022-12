Russland Wie die russische VTB Europe einen Bank-Run überlebte

Frankfurt Als Miro Zadro am 24. Februar um 6.45 Uhr auf sein Handy blickt, leuchtet das gesamte Display grün. „They invaded“ steht in der ersten WhatsApp-Nachricht, die der Finanzchef der VTB Bank Europe liest. „Wir sehen uns heute vermutlich nicht mehr“, sagt Zadro seiner Frau – und macht sich auf den Weg ins Büro.

Für die europäische Tochter des zweitgrößten russischen Geldhauses beginnt ein Überlebenskampf, der zu den spannendsten Geschichten im deutschen Bankensektor 2022 zählt. Zadro stehen die schwierigsten Monate seines Berufslebens bevor.

In der Zentrale der Bank im Frankfurter Westend blickt der 44-Jährige an jenem Donnerstagmorgen in zahlreiche verzweifelte Gesichter. „In der Bank waren alle geschockt. Viele Leute auf den Fluren hatten Tränen in den Augen. Niemand konnte fassen, was passiert ist“, erzählt Zadro heute. „Etwa ein Drittel unserer Mitarbeiter sind russische Staatsbürger, aber niemand von ihnen war für den Krieg.“ In einigen Büros arbeiten Ukrainer und Russen täglich Tisch an Tisch zusammen.

In die Fassungslosigkeit über den Krieg mischt sich Existenzangst. Denn zahlreiche Kunden beginnen direkt damit, ihre Konten bei der VTB Europe leerzuräumen. „Bereits um 10 Uhr war ein zweistelliger Millionenbetrag abgeflossen, mittags dann ein dreistelliger Millionenbetrag“, sagt Zadro. Nur dank eines gut gefüllten Kontos bei der Deutschen Bundesbank überlebt das Institut den Tag.

Der Existenzkampf der VTB Europe ist ein Krimi, aus dem der gesamte Finanzsektor lernen kann. Er zeigt, wie schnell eine bis dahin gesunde Bank an den Abgrund geraten kann. Wie groß die Bedeutung von dicken Kapital- und Liquiditätspolstern für die Stabilität von Geldhäusern ist. Und dass Finanzaufseher bei Banken in Krisenzeiten eine entscheidende Rolle spielen. Denn bis heute schirmen die Aufseher die Bank vom Mutterkonzern ab. Der Austausch mit der Moskauer Mutter ist nach eigenen Angaben auf das Allernötigste beschränkt.

Bank erhält 100 Kündigungen von Dienstleistern

Für den gesamten deutschen Bankensektor stand und steht bei der VTB Europe viel auf dem Spiel, schließlich hat das Institut Milliarden von deutschen Anlegern eingesammelt. Bei einer Schieflage müsste die Einlagensicherung der privaten Banken zahlreiche Kunden entschädigen. Einige Kommunen und Versicherer, die bei dem Institut hohe Summen angelegt haben, würden möglicherweise einen Teil ihrer Gelder verlieren.

Entsprechend hoch ist der Druck auf Zadro. In den ersten 48 Stunden nach dem russischen Überfall erhält die Bank rund 100 Kündigungen von Dienstleistern. „Alle vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben gekündigt, ebenso sämtliche Anwaltskanzleien“, erzählt der Finanzchef. In ganz Deutschland findet die Bank damals keine Rechtsanwaltsgesellschaft, die mit ihr zusammenarbeiten will.

Zudem funktionieren die Festnetztelefone nicht mehr, weil die Datenleitungen einem amerikanischen Unternehmen gehören. Von ihrem Vermieter erhält die Bank eine Räumungsklage und soll das Gebäude innerhalb eines Monats verlassen.

Zadro arbeitet in den Tagen nach dem Kriegsausbruch fast rund um die Uhr. Als er am Sonntagmorgen mal durchatmen und zu Hause in Ruhe einen Kaffee trinken will, klingelt sein Handy. Am Apparat ist Sebastian Weggenmann, der sich bei der Finanzaufsicht Bafin federführend um die VTB Europe kümmert.

Weggenmann sagt Zadro, er wolle um 14 Uhr den gesamten Vorstand sprechen und ein Moratorium über die VTB Europe verhängen. „Da habe ich erst mal einen dicken Kloß im Hals gehabt“, erinnert sich der Finanzchef.

Bei einem Moratorium wird quasi ein Sarkophag über eine Bank gestellt. Die Einlagensicherung zahlt dann Gelder aus und sonst passiert erst mal nichts, bis der Insolvenzverwalter seine Arbeit aufgenommen hat.

„Mit so einer Maßnahme vernichten Sie sofort einen drei- bis vierstelligen Millionenbetrag“, sagt Zadro. „Weil ihr Name dann kaputt ist, sind Institute oft gezwungen, auch gute Kredite mit Abschlägen von 50 oder 60 Prozent zu verkaufen.“

Sberbank Europe wird geschlossen, VTB Europe nicht

Dieses Schicksal ereilt in jenen Tagen die Sberbank Europe, die europäische Tochter des größten russischen Geldhauses Sberbank. Sie hat ihren Sitz in Wien und steht im Gegensatz zur VTB Europe unter der direkten Kontrolle der EZB-Bankenaufsicht.

Diese stuft die Sberbank Europe und deren Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien als „ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend“ ein. Die Bank wird daraufhin geschlossen.

Die Bafin hat für die VTB Europe ebenfalls schon ein Moratorium in der Schublade. Nach intensiven Verhandlungen mit dem Management sowie Vertretern von Bundesbank und Einlagensicherung entscheiden sich die Kontrolleure dann aber dafür, die Bank am Leben zu lassen.

Involviert ist damals auch Raimund Röseler, der oberste Bankenaufseher der Bafin. Er betont, die Finanzaufsicht habe VTB Europe frühzeitig von russischem Einfluss abgeschirmt. Dann sei es das Ziel gewesen, „einen Weg zu finden, wie die Einlagen des Instituts am sichersten vollständig zurückgeführt werden können“, sagt Röseler.

„Als die Entscheidung anstand, hatte die deutsche VTB Bank relativ viel Eigenkapital und Liquidität.“ Von fast einer Milliarde Euro, die das Institut bei Kriegsausbruch auf seinem Bundesbank-Konto hatte, sind am Sonntag noch knapp 500 Millionen Euro da. „Das hat uns darin bestärkt, die Bank geordnet herunterzufahren“, erklärt Röseler.

Die Finanzaufsicht, die seit dem Wirecard-Skandal mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit steht, geht mit ihrer Entscheidung durchaus ins Risiko. Sollten von der VTB Europe trotz aller Kontrollen irgendwelche Mittel nach Russland abfließen, stünde die Behörde wie bei Wirecard sofort wieder im Mittelpunkt der Kritik.

Andererseits sorgt die Bafin-Entscheidung dafür, dass die deutsche Einlagensicherung nicht erneut einspringen muss. Diese hatte erst 2021 mit der Pleite der Greensill Bank einen großen Schadensfall. Zudem werden Verluste für institutionelle Investoren wie Kommunen und Versicherer vermieden, die zum Teil hohe Summen bei der VTB Europe angelegt haben.

Vier von fünf Vorständen treten zurück

Nach sechs Tagen mit Abflüssen im dreistelligen Millionenbereich stabilisiert sich die Situation bei der VTB Europe in der Woche nach dem russischen Angriff allmählich wieder. An den folgenden vier Tagen fließen noch zweistellige Millionenbeträge ab, anschließend nur noch einstellige Millionenbeträge. „Wir haben einen Bank-Run überlebt“, sagt Zadro. „Das können nicht viele Geldhäuser von sich behaupten.“

Maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die VTB Europe zahlreiche Firmenkunden und Immobilieninvestoren überredet, ihre Kredite frühzeitig zurückzuzahlen. Manche Kunden hätten dies freiwillig getan, um der Bank zu helfen, sagt Zadro. „Andere waren froh, dass sie uns als Tochter einer russischen Bank schnell loswerden konnten.“

Doch die Krise ist damit noch lange nicht überstanden. Die Zentrale der Bank in Frankfurt wird mehrmals beschmiert, unter anderem mit Sprüchen wie „Putin = Mörder“ und „Fuck Russia“. Das Management deckt daraufhin das VTB-Symbol an der Fassade ab und beauftragt einen Sicherheitsdienst.

Die Bank hat die Schriftzüge an der Außenfassade abgedeckt. VTB Europe in Frankfurt

Am 25. März folgt für den Finanzchef der nächste Rückschlag: Seine Vorstandskollegen Nicholas Hutt, Zac Fortune, Oxana Kozliouk und Oleg Osipenko treten geschlossen zurück. Sie sind alle britische Staatsbürger und dürfen wegen der verhängten britischen Sanktionen nicht mehr für russische Unternehmen arbeiten.

Kozliouk und Osipenko stammen zudem aus der Ukraine und wollten aufgrund der Invasion nicht mehr für eine russische Bank arbeiten. In der Folge wird Frank Hellwig von der Bafin im April als Sonderbeauftragter und Vorstandschef eingesetzt.

Der 62-jährige Hellwig tritt auf wie ein Banker der alten Schule. An seinem weißen Hemd trägt er Manschettenknöpfe mit seinen Initialen „FH“. Er spricht ruhig und unaufgeregt – und genauso verrichtet er auch seine Arbeit.

Hellwig kennt sich mit Bankschließungen aus. Er zählt zu den bekanntesten Abwicklern des Landes. Als die Hypo Real Estate in der Finanzkrise 2009 ins Wanken geriet, baute Hellwig zusammen mit Christian Bluhm die Abwicklungseinheit FMS Wertmanagement auf. „Unser Auftrag war es, im Auftrag des deutschen Steuerzahlers das Bestmögliche rauszuholen“, sagt Hellwig.

2020 wartete auf Hellwig nach dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard der nächste Kriseneinsatz. Er übernahm die Führung der Wirecard-Bank und wickelte diesen Teil des insolventen Zahlungsdienstleisters ab. VTB Europe aber ist politisch noch einmal heikler.

Schuldner wollen Kredite nicht mehr zurückzahlen

Die Bafin lässt bei der VTB Europe bereits seit dem Kriegsausbruch von der Prüfungsgesellschaft Deloitte kontrollieren, dass keine Mittel in russische Kanäle abfließen. Als der russische Mutterkonzern VTB Anfang April auf die Sanktionsliste gesetzt wird, untersagt ihm die Finanzaufsicht auch die Ausübung seiner Stimmrechte bei VTB Europe.

Ohne die Begleitung durch die Finanzaufsicht hätte das Institut nicht überlebt, sagt Hellwig rückblickend. „Die Bafin hat sich vor uns, hinter uns und neben uns gestellt.“ Ohne diesen Einsatz hätte das Institut niemals die nötigen Lizenzen der US-Behörde OFAC und der britischen OFSI erhalten. Diese sind die Basis dafür, dass internationale Banken weiter Geschäfte mit der VTB Europe machen und dass internationale Schuldner ihre Kredite zurückzahlen können.

Auch andere Banker und Finanzaufseher sind der Ansicht, dass die Bafin bei VTB Europe in einer schwierigen Situation umsichtig agiert hat.

Viele Kunden wollen den Krieg nämlich als Vorwand nutzen, um ihre Darlehen nicht mehr zu tilgen – zum Beispiel ein großes italienisches Hotel. „Es hat argumentiert, dass einige seiner Kunden mit American Express bezahlen und dass das Hotel bei der Rückzahlung des Kredits Sekundärsanktionen der USA befürchtet“, erzählt Hellwig. Auch von anderen Kunden habe er „abenteuerliche Ausreden gehört, warum sie ihre Kredite jetzt nicht mehr zurückzahlen können“.

Der Fortbestand der VTB Europe steht deshalb in den Wochen nach dem Kriegsausbruch noch mehrmals auf der Kippe. Seit September kann die Bank ihren Schuldnern nun jedoch die Lizenzen von OFAC und OFSI zuschicken – und die meisten zahlen wieder.

Vorstandschef will Bankgeschäft Ende 2023 beenden

Die größte Gefahr scheint gebannt, Hellwig und Zadro haben das Institut stabilisiert. Zudem haben sie damit begonnen, das Geschäft geordnet herunterzufahren – und wollen diesen Prozess zeitnah abschließen.

„Wir wollen Ende 2023 unsere Bankgeschäfte beendet haben“, kündigt Hellwig an. „Dafür müssen wir alle freien Einlagen ausgezahlt haben.“ Der Rest – Gelder von sanktionierten Kunden sowie Mittel von nicht ermittelbaren Anlegern – soll beim Amtsgericht hinterlegt werden.

Im ersten Quartal will die Bank einen sogenannten Liquidationsbeschluss von ihrem Stimmrechtstreuhänder bekommen. Dann könnte sie auch aktiv Kontoverbindungen und Verträge beenden, die sonst nicht kündbar sind – zum Beispiel, weil sie längere Laufzeiten haben.

Was mit dem Liquiditätserlös passiert, der übrig bleibt, wenn die VTB Europe eines Tages ihre Bücher schließt, weiß Hellwig nicht. An den sanktionierten Mutterkonzern dürfen die Gelder nicht überwiesen werden. Manche halten es für denkbar, dass sie in einen Wideraufbaufonds für die Ukraine fließen – aber dafür bräuchte es entsprechende politische Entscheidungen.

Was Hellwig und Zadro ab 2024 machen, ist ebenfalls offen. Zadro will erst mal ein paar Wochen runterkommen, bevor er sich mit neuen Jobs beschäftigt. Hellwig ist grundsätzlich bereit für weitere Kriseneinsätze. Dass ihm die Arbeit ausgeht, erwartet er nicht. „Das ordentliche Zurückbauen von Banken hat durchaus Konjunktur.“

Mehr: VTB Europe sieht keine Alternative zur Abwicklung.