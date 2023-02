 Sanktionen: China und Türkei brechen Geschäft mit Russlands Banken ab

Bislang hatten Russlands Geldhäuser westliche Finanzsanktionen durch Geschäfte mit anderen Partnern ausgeglichen. Nun beugen auch diese sich den „Secondary Sanctions“.

Die größte Bank Chinas nimmt keine Zahlungen von russischen Banken an, die von westlichen Sanktionen belegt sind. (Foto: Reuters) ICBC-Filiale in Peking

Przemysl Nur durch ein starkes letztes Quartal sind Russlands Banken 2022 an einem Verlustjahr vorbeigeschrammt. Und aktuell sieht es nicht so aus, also ob dieses Jahr besser wird.

Denn auch Banken aus denjenigen Ländern, die bislang entgegen den westlichen Sanktionen ihr Russlandgeschäft weitergeführt haben, kappen nun die Verbindung. Dazu zählen Institute aus China, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und aus früheren zentralasiatischen Sowjetrepubliken wie Kasachstan und Turkmenistan.

Geldhäuser wie die Bank of China, die ICBC, die China Construction Bank und andere nähmen keinen Zahlungsverkehr mit vom Westen sanktionierten russischen Banken mehr vor. Das berichtete der Vizechef der russischen Großbank Rosbank, Alexander Rachmanin, auf einer Wirtschaftskonferenz in Moskau.

Sanktionen gegen Russland: Banken aus Türkei, China und VAE ziehen sich zurück

