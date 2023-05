 Schutz vor Geldautomatensprengung: Sparkassen und Volksbanken erwägen Verklebetechnik

Die niederländische Firma Mactwin hat auf dem Heimatmarkt weit über 1000 Geldautomaten mit der Klebetechnik ausgestattet. Nun könnte sie auch in Deutschland zum Einsatz kommen.

2022 wurden nahezu 500 Geldautomaten in Deutschland gesprengt und damit so viele wie noch nie. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Gesprengter Geldautomat

Frankfurt Die ersten Sparkassen und Volksbanken erwägen, die Verklebetechnik zum Schutz vor Geldautomatensprengungen einzusetzen. Sie haben sich an den Hersteller der Systeme, die niederländische Firma Mactwin Security, gewandt. „Wir haben Dutzende Anfragen deutscher Banken und stehen nun in Kontakt mit mehreren Sparkassen und Volksbanken“, sagte Mactwin-Technikchef Robin Bijland dem Handelsblatt.

2022 wurden nahezu 500 Geldautomaten in Deutschland gesprengt und damit so viele wie noch nie. Bis Anfang Mai dieses Jahres gab es in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Baden-Württemberg bereits fast 120 Angriffe auf Geldautomaten. Meist werden sie von Tätern aus den Niederlanden verübt. Die bisherigen Schutzmaßnahmen verhindern die Sprengungen nicht ausreichend.

>> Lesen Sie hier: Jeden Tag wird mindestens ein Geldautomat gesprengt

Die Bundesbank gab kürzlich grünes Licht für die neue Abwehrtechnik. Dabei verkleben die Geldscheine im Fall einer Automatenexplosion zu einem Klumpen, lassen sich nicht mehr nutzen und meist auch nicht mehr zählen.