Schwarmfinanzierung Bundesregierung stellt Crowdfunding-Plattformen Erleichterungen bei Haftung in Aussicht

Berlin Das Bundesfinanzministerium (BMF) denkt über eine Revision von Haftungsregeln nach, die erst in der vergangenen Legislaturperiode für Schwarmfinanzierungs-Plattformen eingeführt wurden und ab November 2023 gelten sollen. Das geht aus der Antwort des BMF auf eine parlamentarische Anfrage der Union hervor.

Schwarmfinanzierer oder Crowdfunder sammeln Kapital über Internetplattformen bei vielen Kleinanlegern ein und investieren es in Unternehmen oder Projekte. Doch nachdem die EU den Markt für Crowdfunding im vorletzten Jahr durch eine Richtlinie harmonisiert hat, kritisiert CDU-Finanzexperte Johannes Steiniger, „haben wir diese in Deutschland zu streng umgesetzt“. Er ist Initiator der nun vorliegenden Anfrage beim BMF.

Auch Guido Sandler, Vorstandsmitglied der Bundesverbands Crowdfunding und CEO der Immobilien-Plattform Bergfürst äußert Kritik: „Die Haftungsregeln wurden schärfer gestaltet als bei anderen Kapitalmarktregelungen in Deutschland“. Seiner Ansicht nach sei „in keinem anderen europäischen Land das Haftungssystem so streng“.

Nach der aktuellen Regelung müssten Geschäftsführer und Mitarbeiter von Emittenten für eine Emission schon bei „einfacher Fahrlässigkeit“ mit ihrem persönlichen Vermögen haften, erklärt Sandler. Der Verband plädiert dafür, dass die Haftung nur bei „grober Fahrlässigkeit“ gelten solle. Zudem solle sie sich auf den Emittenten, nicht auf die Leitungsorgane beziehen.

Tatsächlich hatte der Bundesrat einen ähnlichen Vorschlag in der vergangenen Legislaturperiode gemacht und dafür plädiert, die Haftungsfrage so zu lösen, wie sie der Verband jetzt vorschlägt. Diese Variante zieht die Koalition nun in Erwägung.

„Im höchsten Maße ungerecht“

Doch ganz so eindeutig, wie sie scheint, ist die Sachlage dann doch nicht. Viele Anlegeranwälte widersprechen. „Derzeit muss der Anleger das Vorliegen grober Fahrlässigkeit nicht beweisen, sondern der Emittent deren Nicht-Vorliegen“ beschreibt Anleger-Anwalt Peter Mattil den Status quo. Und genau daran solle man auch nicht rütteln. Eine weitere Privilegierung, also die Aufhebung der Beweislastumkehr, hält er für unangebracht und „im höchsten Maße ungerecht“.

>> Lesen Sie auch: Fintech Tomorrow startet dritte Crowdfundingrunde – ringt aber mit Wachstumsproblemen

Einen Hinweis, wie gut sich Deutschland im internationalen Vergleich behauptet, geben die aktuellen Zahlen. Sie zeigen tatsächlich auf, dass Deutschland für ausländische Crowdfunding-Plattformen schon derzeit sehr attraktiv ist. Rund 533 Millionen Euro wurden 2022 mittels Crowdfunding eingesammelt. Ein Drittel davon entfiel auf acht ausländische Schwarmfinanzierungsplattformen, nominell 173 Millionen Euro.

Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass die Zahlen nicht ganz präzise sind. Der Grund: Die Finanzaufsicht Bafin erfasst nur das geplante Emissionsvolumen, nicht die tatsächliche Platzierung.

Droht ein Standortnachteil?

Nach den Zahlen des Bundesverbands Crowdfunding sammelten die in Deutschland tätigen Schwarmfinanzierungsplattformen 2022 mit rund 343 Millionen Euro in etwa so viel ein wie 2021. Meist flossen die eingeworbenen Mittel in Immobilienprojekte.

Seitens des Gesetzgebers besteht noch viel Handlungsbedarf, um Crowdfunding in Deutschland als wirksame Anlageklasse zu etablieren. CDU-Finanzexperte Johannes Steiniger

Nach Einschätzung des CDU-Finanzexperten Steiniger droht ein Standortnachteil. Ausländische Plattformen aus Ländern „mit liberaleren Haftungsregimen“ würden „auf den deutschen Markt drängen und aufgrund ihrer Größe bald deutsche Firmen verdrängen“.

Schwarmfinanzierer hoffen auch auf eine weitere Erleichterung durch die Bundesregierung. Dabei geht es um die Rechtsform des Emittenten. Start-ups werden häufig als Gesellschaft mit begrenzter Haftung gegründet. GmbH-Anteile können aber über eine Crowdfunding-Plattform nicht finanziert werden. Ihnen bleibt nur der Weg über Darlehen.

„Seitens des Gesetzgebers besteht noch viel Handlungsbedarf, um Crowdfunding in Deutschland als wirksame Anlageklasse zu etablieren“, kritisiert Steiniger.

Hochriskante Anlagen

Allerdings sind Investments in Crowdfunding-Projekte für Anleger hochrisikoreiche Anlagen. Da sie sich in der Regel mit nachrangigen Darlehen beteiligen, gehen sie beim Scheitern des Projekts oder der Insolvenz der mit Schwarmkapital gegründeten Firmen leer aus. Kreditforderungen von Banken werden hingegen vorrangig bedient.

Die hessische Verbraucherzentrale weist zudem darauf hin, dass Anleger bei einer Crowdfunding-Beteiligung in der Regel kein Mitspracherecht bei der Mittelverwendung oder Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen haben.

Mehr: Schwarmfinanzierer Invesdor Group und Oneplanetcrowd schließen sich zusammen