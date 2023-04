Im Streit über die Zwangsabschreibung von Nachranganleihen der Credit Suisse haben Investoren erste Beschwerden eingereicht. Experten erwarten jahrelange Verfahren.

Die staatlich angeordnete Rettungsaktion hat nun ein juristisches Nachspiel. (Foto: Reuters) Credit-Suisse-Logo vor dem Schweizer Bundeshaus

Zürich Gläubiger der Credit Suisse wehren sich gegen die von der Schweizer Finanzaufsicht (Finma) verordnete Zwangsabschreibung bestimmter Nachranganleihen. Die Kanzlei Quinn Emanuel hat im Auftrag von Investoren Beschwerde gegen eine Verfügung der Finma vom 19. März eingereicht, mit dem der Wert sogenannter AT1-Anleihen auf null abgeschrieben wurde.

Die Investoren hatten insgesamt 4,5 Milliarden Franken in die AT1-Anleihen der Credit Suisse investiert. Hinter der Beschwerde stehen damit Anleger, die mehr als ein Viertel des ausstehenden Gesamtvolumens von 16 Milliarden Franken halten. Darunter ist beispielsweise auch die Pensionskasse des Schweizer Lebensmittelhändlers Migros, die allein Verluste in Höhe von 100 Millionen Franken verkraften muss.

Das Handelsblatt hat Einblick in die Beschwerde erhalten. Darin fordern die Investoren die Finma auf, die entsprechende Verfügung zurückzunehmen. Thomas Werlen, geschäftsführender Partner von Quinn Emanuel in der Schweiz, sagt: „Der Entscheid der Finma untergräbt das internationale Vertrauen in die Rechtssicherheit und Verlässlichkeit des Schweizer Finanzplatzes.“

