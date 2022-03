Schweizer Bank Credit Suisse stoppt Neugeschäft in Russland

Die Großbank hat ihr Neugeschäft in Russland gestoppt und reduziert ihr Engagement in dem Land. Damit reiht sie sich in eine wachsende Liste von Kreditgebern ein.

Das Institut bekräftigte frühere Angaben, dass sich der Anteil der von Russen verwalteten Vermögen auf rund vier Prozent belaufe. (Foto: Bloomberg) Credit Suisse

Zürich Die Schweizer Großbank Credit Suisse nimmt einer internen Meldung zufolge nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine keine neuen russischen Kunden an. Das Neukundengeschäft in Russland sei eingestellt worden, wie es in dem der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Dokument hieß. Die Bank reduziere ihr Engagement in dem Land und helfe Kunden, ihr Russland-Engagement abzubauen. Zudem seien Aufgaben aus Russland weg verlagert worden und Mitarbeitende würden bei der Verlegung an andere Standorte unterstützt.

Das Institut bekräftigte frühere Angaben, dass sich der Anteil der von Russen verwalteten Vermögen auf rund vier Prozent belaufe.

Die Aktien der Credit Suisse gaben nach der Nachricht ihre Gewinne wieder ab und notierten um 15.12 Uhr in Zürich bei 7,61 Franken. Der Kreditgeber kämpft nach einer Reihe von Skandalen im Jahr 2021, die zu Milliardenverlusten führten, mit dem Wiederaufleben.

Die Bank erklärte, dass ihr Nettokreditengagement Derivate und Finanzierungsengagements in der Investmentbank, Handelsfinanzierungsengagements in der Swiss Universal Bank und Lombard sowie andere Kredite in der internationalen Vermögensverwaltung umfasst. Diese Netto-Exposures wurden seit Ende 2021 reduziert, so die Bank. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Credit Suisse folgt globalen Konkurrenten Der in Zürich ansässige Konkurrent UBS Group hat sich bisher nicht dazu geäußert, was er mit seinem Russland-Geschäft machen wird. Die Bank gab Anfang März bekannt, dass sie rund 200 Millionen Dollar an russischen Vermögenswerten hat, die als Sicherheiten für Kredite in ihrer Vermögensverwaltungseinheit verwendet werden. Die Credit Suisse sagte am Montag, dass sie alle Sanktionen anwendet, insbesondere die der Europäischen Union, Großbritanniens, der USA und der Schweiz. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskiy die Schweiz Anfang des Monats kritisiert hatte, wird die Rolle der Schweiz als Ort, an dem Russlands Wohlhabende ihr Geld verstecken, immer genauer unter die Lupe genommen. Die Regierung in Bern teilte letzte Woche mit, dass sie eine Mitteilung über Vermögenswerte von sanktionierten Personen in Höhe von etwa 6 Milliarden Dollar erhalten habe. Die Vermögenswerte reicher Russen mit Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin wurden weltweit eingefroren, während andere reiche Bankkunden, die Kredite gegen russische Vermögenswerte aufgenommen haben, mehr Sicherheiten stellen müssen, nachdem diese Wertpapiere im Wert gesunken sind. Die Schweizer Privatbank Julius Bär erklärte letzte Woche, dass sie gegenüber einer Anzahl von Einzelpersonen, die seit dem Einmarsch in die Ukraine sanktioniert wurden, ein Engagement im niedrigen einstelligen Bereich“ hat und keine neuen Geschäfte von in Russland ansässigen Kunden annimmt. Mehr: Deutsche Telekom zieht sich nun doch aus Russland zurück