Schweizer Bank Insider: Credit Suisse-Sparte für verbriefte Produkte soll an Apollo und Pimco gehen

Die Schweizer Großbank bereitet sich aktuell darauf vor, sein Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA zu verkleinern. Ein Geschäftsteil steht nun offenbar kurz vor dem Verkauf.

Die Schweizer Großbank ist seit einiger Zeit angeschlagen. (Foto: dpa) Credit Suisse

New York Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse steht offenbar kurz vor dem Verkauf ihres Geschäfts für verbriefte Produkte. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters am Mittwoch (Ortszeit) sagte, soll der in New York ansässige Geschäftsbereich an die Investoren Apollo Global Management und Pacific Investment Management Co (Pimco) gehen.

Einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge haben sich der Anleiheverwalter Pimco und der Vermögensverwalter Apollo gegen Centerbridge Partners und Martello durchgesetzt. Credit Suisse und Pimco lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht auf Anfrage von Reuters ab. Apollo, Centerbridge und Martello reagierten bisher nicht sofort auf Anfragen.

Der angeschlagene Schweizer Kreditgeber bereitet sich derzeit darauf vor, sein Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA zu verkleinern. Nach einer Reihe von Skandalen und finanziellen Rückschlägen sucht die Großbank nach Käufern für ihre Geschäftsbereiche mit dem Ziel ihre Strategie zu überarbeiten und Kapital zu beschaffen. Die Credit Suisse will heute (Donnerstag) im Rahmen der Ergebnisse des dritten Quartals den Markt über ihre strategischen Pläne informieren. Mehr: Kommentar – Haben die Banker die Oberhand, droht früher oder später Ungemach. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen