Schweizer Bank Roche-Chef Schwan legt Aufsichtsratsposten bei der Credit Suisse nieder

Zürich Im Verwaltungsrat der krisengeschüttelten Credit Suisse kommt es zu einer Reihe von Wechseln. Prominentester Abgang ist Vizepräsident Severin Schwan. Der Chef des Pharmakonzerns Roche, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates und seit 2017 Vizepräsident und sogenannter „Lead Independent Director“, habe sich entschieden, nicht zur Wiederwahl für das Aufsichtsgremium anzutreten, teilte die Schweizer Großbank am Montag mit.

Zudem würden bei der Hauptversammlung im April Kai Nargolwala, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, und Juan Colombas aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Neu sollen Mirko Bianchi, Keyu Jin und Amanda Norton als nicht exekutive Mitglieder in das Gremium gewählt werden. Christian Gellerstad solle Vizepräsident und Lead Independent Director werden.

„Ich danke Severin, Kai und Juan für ihre wertvollen Beiträge“, erklärte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann. „Severin und Kai verdienen unsere volle Anerkennung dafür, dass sie uns mit großem Engagement und Beständigkeit dabei unterstützt haben, das Unternehmen durch schwierige Phasen zu führen.“

Schwan hatte bereits im Januar in einem Interview in der Zeitung „Tages-Anzeiger“ offengelassen, ob er weiter im Verwaltungsrat der zweitgrößten Schweizer Bank bleiben wird, und betont, dass seine Priorität der Führung von Roche gelte.

Zuletzt sorgten jedoch zahlreiche Krisen bei der Großbank dafür, dass sein Verwaltungsratsmandat mehr Zeit beanspruchte: Als Mitglied des Governance-Ausschusses war es Schwans Aufgabe, die Einhaltung der Prinzipien guter Unternehmensführung zu kontrollieren. Während seiner Amtszeit war die Bank jedoch in einen Spionageskandal verwickelt, verlor Milliarden durch die Pleite eines Hedgefonds und musste Fonds mit Verlusten für Anleger abwickeln.

Nach der Skandalserie war Kritik an Schwan laut geworden

Als Mitglied des Nominierungsausschusses war Schwan zudem mitverantwortlich für die Verpflichtung des glücklosen Chefaufsehers Antonio Horta-Osorio. Dieser musste Anfang des Jahres nach weniger als einem Jahr im Amt wegen Verstößen gegen Quarantäneregeln zurücktreten. Nach der Skandalserie war auch Kritik an Schwan laut geworden. In Finanzkreisen stellten sich einige die Frage, ob der Job als Roche-CEO mit der Rolle als oberster externer Aufseher bei der Credit Suisse vereinbar sei, zumal Schwan den Pharmakonzern zeitgleich durch eine globale Pandemie führen musste.

Schwans Nachfolger, Christian Gellerstad hat den größten Teil seiner Karriere bei der Genfer Privatbank Pictet verbracht. Er gehörte dort bis 2018 dem Partnerkreis an und verantwortete zudem die Vermögensverwaltung – jenes Geschäft, das auch die Credit Suisse in ihrer strategischen Neuausrichtung stärken will. Gellerstad ist bereits seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats bei der Credit Suisse.

Mit der neu berufenen früheren Topmanagerin der US-Bank Wells Fargo, Keyu Jin, hat die Bank zudem eine Risikoexpertin verpflichtet. Jin ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Eliteuni London School of Economics und spezialisiert auf das Wachstumsmodell Chinas. Sie soll nach dem Willen von Chefaufseher Lehmann den Fokus des Verwaltungsrats auf die Wachstumsmärkte in Asien schärfen.

