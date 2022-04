Schweizer Bank Zweite Gewinnwarnung in drei Monaten: Credit Suisse startet mit Quartalsverlust in 2022

Die Großbank ist schlecht in das neue Jahr gestartet. Vor allem wegen neuer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten stellt sie einen erneuten Verlust in Aussicht.

Die endgültigen Quartalszahlen sollen wie geplant am 27. April veröffentlicht werden. (Foto: Bloomberg) Credit Suisse

Zürich Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat nach dem Milliardenverlust 2021 auch das neue Jahr mit roten Zahlen begonnen. Neue Rückstellungen für alte Rechtsstreitigkeiten, der Krieg in der Ukraine und die Wertminderung einer Beteiligung dürften im ersten Quartal zu einem Verlust führen, teilte das Geldhaus am Mittwoch in Zürich mit.

Die größte Belastung kommt von Rechtsstreitigkeiten, die mehr als ein Jahrzehnt zurückliegen. Ein früherer Promi-Kunde der Bank, Georgiens Ex-Premier Bidsina Iwanischwili, hatte der Credit Suisse eine schmerzhafte juristische Niederlage zugefügt. Er fordert von der Großbank Hunderte Millionen, weil ein ehemaliger Kundenberater sein Vermögen veruntreut haben soll.

Iwanischwili hatte Ende März einen Etappensieg vor einem Gericht auf Bermuda errungen. Nun stockt die Bank ihre Rückstellungen um etwa 600 Millionen Schweizer Franken (587 Millionen Euro) auf.