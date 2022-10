Schweizer Großbank Analysten: Credit Suisse droht Kapitallücke von bis zu acht Milliarden Franken

Düsseldorf Nach Einschätzung von Goldman Sachs droht der Credit Suisse Group AG im Jahr 2024 eine Kapitallücke von bis zu acht Milliarden Franken. Den Bankanalysten unter der Leitung von Chris Hallam nach zu urteilen wäre es „vernünftig“ von den Schweizern, frisches Eigenkapital hereinzuholen. Angesichts der Notwendigkeit für die Credit Suisse, das Investmentbanking in einer Zeit „minimaler“ Kapitalgenerierung zu restrukturieren, rät Goldman Sachs den Schweizern zu einer Kapitalerhöhung.

„Die Credit Suisse sieht sich weiterhin mit zyklischen und strukturellen Herausforderungen konfrontiert“, schreiben die Experten in einer Analyse. An ihrer Verkaufsempfehlung für die Anteilsscheine halten sie fest.

Die schweizer Großbank prüft radikale Einschnitte bei ihrer unberechenbaren Investmentbank, von der voraussichtlich große Teile ausgegliedert werden könnten. Chief Executive Officer Ulrich Körner versucht, jahrelangen Skandalen und Verlusten ein Ende zu setzen.

Da jedoch eine zentrale Frage – die nach der Finanzierung – rund zwei Wochen vor der Präsentation des Plans unbeantwortet bleibt, haben Spekulationen über die Finanzkraft des Zürcher Geldhauses die Aktien auf eine Achterbahnfahrt geschickt.

Eine Kapitalerhöhung ist zwar eine der Optionen, die in Betracht gezogen werden, aber die Geschäftsleitung der Credit Suisse würde es vorziehen, kein neues Eigenkapital auszugeben, da der Aktienkurs sich in der Nähe von Rekordtiefs befindet, wie Bloomberg News zuvor berichtete. Die Credit Suisse hatte per 30. Juni eine Kernkapitalquote von 13,5%, was in der Mitte ihres Zielkorridors liegt.

Ähnlich wie Goldman äußerte sich am Dienstag auch die Jefferies-Analystin Flora Bocahut, die den Kapitalbedarf über die nächsten zwei bis drei Jahre auf rund 9 Milliarden Franken schätzt. Angesichts der massiven Verwässerung bei einer Kapitalerhöhung erwartet Bocahut, dass die Credit Suisse eher Vermögenswerten verkaufen wird, um das Loch zu schließen.

An Interessenten für die Credit-Suisse-Sparte für verbriefte Produkte herrscht jedenfalls kein Mangel, wie Bloomberg News am Freitag gemeldet hatte. Der Verkauf von zumindestens Teilen dieses Geschäfts ist ein wichtiger Teil der geplanten Einschnitte in der Investmentbank der Schweizer.

