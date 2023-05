Schweizer Großbank Bericht: Credit Suisse gibt Pläne für China-Bank auf

Nach der Übernahme durch die UBS gäbe es sonst regulatorische Konflikte. Zudem erfüllt das Institut nicht mehr die Mindestkurs-Vorgabe der New Yorker Börse.

Die Großbank wird keine Lizenz für eine chinesische Bank beantragen. (Foto: Reuters) Bürogebäude der Credit Suisse in Hongkong

Zürich, Hongkong Die Credit Suisse hat ihre Pläne zur Gründung einer lokalen Bank in China aufgegeben, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf zwei Insider berichtet. Damit wolle die in Schieflage geratene Schweizer Großbank einen möglichen regulatorischen Konflikt im Zusammenhang mit der Notübernahme durch den größeren Rivalen UBS vermeiden.

Credit Suisse hatte in den vergangenen Jahren Vorbereitungen getroffen, um in China eine lokale Bank in vollständig eigenem Besitz aufzusetzen. So hätte sie ein eigenes Geschäftsstellennetz aufbauen können, um Einlagen anzuziehen und im Vermögensverwaltungsgeschäft vor Ort zu expandieren.

Gegenwärtig bietet das Geldhaus seine Kunden in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Rahmen eines Wertpapier-Gemeinschaftsunternehmens Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Brokerage und Anlageberatung an.

Nun hat die Bank die Pläne zur Beantragung dieser Banklizenz dem Bericht zufolge aber aufgeben. Auslöser der Entscheidung sei, dass die UBS bereits über eine lokale Bank in China verfüge. In China können Finanzunternehmen nur eine Lizenz beantragen und halten. Credit Suisse und UBS lehnten eine Stellungnahme auf Anfrage von Reuters ab. Die chinesische Bankenaufsichtsbehörde, die National Financial Regulatory Administration, reagierte laut Reuters vorerst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Mindestkurs-Vorgabe der New Yorker Börse nicht mehr erfüllt Der Vertrauensverlust der Anleger in die Credit Suisse zeigt sich auch in deren Aktienkurs. Dies könnte Folgen für die generelle Börsennotierung des Instituts haben. Denn die Credit Suisse erfüllt die Voraussetzungen für eine Notierung an der New York Stock Exchange (NYSE) nicht mehr. Die Börse habe der Schweizer Großbank am 1. Mai mitgeteilt, dass sie das Kriterium eines durchschnittlichen Schlusskurses von mindestens einem Dollar über einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen verfehlt habe, hieß es in einer Mitteilung der Credit Suisse vom Mittwoch. Am Dienstagabend notierten die Titel bei 0,8471 Dollar. Die Bank habe sechs Monate Zeit, um das Mindestkurs-Kriterium wieder zu erfüllen. Im Zuge der Übernahme durch die UBS, die laut früheren Angaben in den kommenden Tagen vollzogen werden dürfte, wird die Credit Suisse aber ohnehin von der New Yorker Börse genommen. Mehr: Ende eines trügerischen Booms: Das Geschäft mit Firmenkrediten kühlt sich ab