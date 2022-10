Schweizer Großbank Bericht über Ermittlungen der US-Steuerbehörde drückt Aktien der Credit Suisse

Droht der Credit Suisse neuer Ärger in den USA? Einem Medienbericht zufolge kommt Bewegung in einen alten Fall von Steuerhinterziehung. Die Bank widerspricht.

Die schweizer Großbank hatte sich vor acht Jahren schuldig bekannt, Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Nun hat sie es erneut mit den Ermittlungsbehörden zu tun. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich, New York Möglicher neuer juristischer Ärger in den USA belastet den Aktienkurs der Credit Suisse: Am Mittwoch fiel der Kurs der Credit-Suisse-Anteilsscheine in der Spitze um fünf Prozent auf 4,20 Franken. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, dass das Justizministerium in Washington untersucht, ob die Credit Suisse Group US-Kunden auch nach 2014 dabei geholfen hat, Vermögenswerte vor den Steuerbehörden zu verstecken.

Die Vorwürfe an sich sind nicht neu: Vor acht Jahren hatte sich die Schweizer Großbank schuldig bekannt, Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Die Credit Suisse musste eine Geldbuße von 2,6 Milliarden Dollar zahlen und sich verpflichten, dafür zu sorgen, dass sich dies nicht wiederholt. Damalige Topmanager der Bank mussten sogar im US-Senat aussagen.