Schweizer Großbank Credit-Suisse-Aktie fällt nach SVB-Pleite auf Rekordtief

Zürich Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) trifft die Krisenbank Credit Suisse mit voller Wucht: Die Prämien für Kreditausfallversicherungen für Anleihen des zweitgrößten Schweizer Geldhauses kletterten am Montag nach Daten des Finanzdienstes Bloomberg auf ein Rekordhoch von 4,53 Prozentpunkten.

Das bedeutet: Investoren, die sich für fünf Jahre gegen Kreditausfälle bei der Credit Suisse absichern wollen, müssen dafür inzwischen 4,53 Prozent der zu versichernden Summe als Prämie zahlen. Die Prämien für solche „Credit Default Swaps“ (CDS) genannten Finanzprodukte sind ein vielbeachteter Krisenindikator.

Auch der Aktienkurs der Bank brach am Montag zwischenzeitlich um mehr als 15 Prozent ein. Die Titel wurden mehrfach kurzzeitig vom Handel ausgesetzt, wie ein Sprecher des Börsenbetreibers SIX bestätigte. Dabei handele es sich um einen Routineeingriff in volatilen Marktphasen. Die Schweizer Börse setzt den Handel einer Aktie für fünf Minuten aus, wenn von einem auf den anderen Trade der Kurs um mehr als 1,5 Prozent abweicht. Die Regel soll extremen Marktbewegungen und Flashcrashs vorbeugen.

Die Credit-Suisse-Aktien wurden noch deutlich stärker abgestraft als die Titel der direkten Konkurrenz. Zwischenzeitlich notierte die Aktie bei 2,1 Franken – und damit auf einem Rekordtief.

Die UBS-Aktie fiel am Montagnachmittag über acht Prozent, bei Julius Bär waren es minus sieben Prozent. Ein Züricher Topbanker sagte am Montag: „Es gibt keinen Grund, warum jetzt alle Banken crashen.“ Credit Suisse und Co. würden „fälschlicherweise“ von der Krise der US-Bank mit nach unten gezogen.

Doch die Nervosität der Finanzmärkte kommt für die Credit Suisse äußert ungelegen: Nach einer Skandalserie befindet sich das Geldhaus mitten in einem komplexen und teuren Konzernumbau. Der Aktienkurs notiert nun unter dem Bezugspreis der im vergangenen Oktober durchgeführten Kapitalerhöhung. Damit sind nun auch die neuen arabischen Großaktionäre im Minus – ein Szenario, das das Credit-Suisse-Management unbedingt vermeiden wollte.

Credit Suisse stemmt sich gegen Mittelabflüsse

Die Schweizer Großbank versucht zudem händeringend, Schaden von ihrem Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung, abzuwenden. Nach der Kapitalerhöhung im Oktober kämpfte die Bank schon einmal mit einer Vertrauenskrise, bei der viele vermögende Kunden Gelder abzogen. Anfang Februar bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen musste die Bank einräumen, dass der Abfluss der Kundengelder noch nicht vollständig gestoppt wurde.

Zudem musste die Credit Suisse vergangene Woche aufgrund kurzfristig nachgereichter Fragen der US-Börsenaufsicht SEC ihren Jahresabschluss verschieben. All das dürfte wenig dazu beigetragen haben, dass die reiche Kundschaft der Credit Suisse wieder Vertrauen schöpft. Unternehmenskunden können angesichts der rekordhohen Kreditausfallprämien sogar gezwungen sein, Kassenbestände zu anderen Banken zu transferieren.

Bei der Silicon Valley Bank standen zuletzt hohe Verluste auf das Anleiheportfolio, das bis zur Endfälligkeit gehalten werden sollte, im Fokus. Als die SVB gezwungen war, diese Verluste zu realisieren und zum Ausgleich frisches Kapital aufzunehmen, löste das einen Bankrun aus, der das Geldhaus im Rekordtempo in die Knie zwang.

Die Credit Suisse hat im dritten Quartal 2022 Anleihen im Wert von 975 Millionen Franken mit Haltedauer bis zur Endfälligkeit ausgewiesen. Dabei handelt es sich ausschließlich um ausländische Staatsanleihen. Im Vergleich zu den Cash-Reserven und Zentralbankguthaben in Höhe von zuletzt 137 Milliarden Franken fällt das Anleiheportfolio nicht ins Gewicht.

Bei der Pleitebank SVB war das anders: Sie investierte Geld aus Kundeneinlagen in Anleihen im Wert von über 90 Milliarden Dollar und schob sie in ein Portfolio, das bis zur Endfälligkeit gehalten werden sollte – also hundert Mal mehr als die wesentlich größere Credit Suisse.

