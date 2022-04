Schweizer Großbank Credit-Suisse-Aktionäre verpassen dem Management einen Denkzettel – doch die große Revolte bleibt aus

Die Schweizer Großbank ist in letzter Zeit in die Kritik geraten.

Zürich Rückschlag für die Credit Suisse-Spitze: Die Aktionäre der Schweizer Großbank verweigern dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020. Auf der Generalversammlung vom Freitag haben sich fast 60 Prozent der Eigner gegen eine Entlastung ausgesprochen.

Sie folgten damit der Empfehlung der einflussreichen Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis. ISS hatte auf eine Reihe von Risiko- und Kontrollproblemen verwiesen, die mit erheblichen finanziellen und Reputations-Kosten für die Bank und damit auch für ihre Aktionäre verbunden seien.

Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann erklärte, er nehme den Entscheid der Aktionäre mit Bedauern zur Kenntnis. Ein für das Top-Management noch unangenehmerer Antrag der Aktionärsvertretung Ethos Stiftung scheiterte jedoch.

Ethos, die eine Reihe schweizerischer Pensionskassen vertritt, wollte eine externe Sonderprüfung durchsetzen, um den Zusammenbruch der mit Greensill betriebenen Lieferkettenfinanzierungsfonds aufzuarbeiten. Die Abwicklung der Fonds dürfte Credit-Suisse-Kunden einen Milliardenverlust bescheren. Den Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung lehnten jedoch rund 88 Prozent der Aktionäre ab.

Der neue Credit Suisse-Präsident betont ihn seiner Rede, dass er das angeschlagene Vertrauen von Kunden und Investoren zurückgewinnen wolle. Das Management werde alles dafür tun, damit die Schweizer Großbank nach einer Serie von Rückschlägen aus eigener Kraft zu Stabilität und Erfolg zurückfinde, sagte Lehmann.

Credit Suisse will raus auf dem "Formtief"

„Ja, sie ist in einem Formtief“, sagte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als CS-Präsident. „Und ja, wir brauchen fundamentale Veränderungen.“ Die Bank habe aber auch eine starke Kundenbasis, sei in vielen Bereichen führend und verfüge über eine starke Kapitalbasis.

„Wir treten heute mit dem Anspruch an, nach vorne zu blicken und alles zu tun, damit die Credit Suisse nach einer Serie von Rückschlägen wieder aus eigener Kraft dauerhaft zu Stabilität und Erfolg zurückfindet“, betonte er.

Credit Suisse habe einen klaren Plan, um die Bank wieder zu profitablem Wachstum zu führen. „Und so das nachhaltige Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden, Regulatoren und Investoren zurückzugewinnen.“

Zur Umsetzung dieses Plans hat die Bank kürzlich eine Reihe neuer Top-Manager verpflichtet. Finanzvorstand David Mathers, Chefjurist Romeo Cerutti sowie Asienvorstand Helman Sitohang müssen ihre Posten abgeben. CEO Thomas Gottstein ist einer von inzwischen nur noch zwei Vorstandsmitgliedern, die bereits vor dem Zusammenbruch der Lieferkettenfonds im März 2021 im Amt waren.

Gottstein versprach den Aktionären, das Krisenjahr 2021 endgültig hinter sich lassen zu wollen: „Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, unser Geschäft weiterzuentwickeln und ihm wieder frische Impulse zu geben“.

Die Bank will verstärkt in das Kerngeschäft, eine neu ausgerichtete Vermögensverwaltung investieren. Das Ziel, so Gottstein: „Die Credit Suisse soll wieder zu der Bank werden, auf die wir alle stolz sein können.“

