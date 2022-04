Schweizer Großbank Credit Suisse bestätigt Vorstandsumbau – Ex-UBS-Manager Diethelm wird neuer Chefjurist

Zürich Anhaltende Probleme im operativen Geschäft haben Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein zu einem Vorstandsumbau gezwungen: Finanzchef David Mathers, Chefjurist Romero Cerutti und Asien-Chef Helman Sitohang müssen ihren Posten abgeben. Das hat die Credit Suisse am Mittwoch bestätigt. Zuvor hatten unter anderem die „NZZ am Sonntag“ sowie „Bloomberg“ über den Vorstandsumbau berichtet.

Ein Nachfolger für Cerutti steht bereits fest: Wie die Bank weiter mitteilte, übernimmt Markus Diethelm den Posten des Chefjustiziars. Der Manager leitete bis November 2021 die Rechtsabteilung des Konkurrenten UBS. Als Nachfolger für Asien-Chef Sitohang ist Edwin Low im Gespräch, der aktuell regionaler Co-Leiter der Investmentbank ist. Wer Mathers ersetzt, ist noch unklar.

CEO Gottstein reagiert mit dem Management-Umbau auf erneute Sonderbelastungen in Milliardenhöhe. Vergangene Woche musste die Bank in einer Gewinnwarnung gestiegene Rückstellungen für Rechtsfälle sowie Abschreibungen auf Russlandkredite und Beteiligungen im Umfang von 1,2 Milliarden Franken einräumen.

Konzernchef Gottstein hatte bereits zu Jahresbeginn die Erwartungen gedämpft und 2022 als „Übergangsjahr“ bezeichnet. Ab 2023 soll seine Strategie mit einem Fokus auf die Vermögensverwaltung Früchte tragen. Das neu formierte Management-Team soll dabei helfen. Abgesehen von Gottstein selbst sowie dem Chef der Schweizer Universalbank, André Helfenstein, war keiner der aktuellen Vorstände vor dem Zusammenbruch der Greensill-Fonds auf seinem Posten.

Die Liste der Aufgaben ist lang: In der Vermögensverwaltung will die Bank hunderte neue Kundenbetreuer verpflichten und insgesamt 200 Milliarden Franken Neugelder einwerben. Zudem stellt sich die Bank jahrelange Rechtstreitigkeiten mit Kunden ein, die Geld in die mit Greensill betriebenen Lieferkettenfonds verloren haben.

