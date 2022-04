Schweizer Großbank Credit Suisse bestätigt Vorstandsumbau – Verlust im ersten Quartal fällt höher aus als erwartet

Zürich Anhaltende Probleme im operativen Geschäft haben Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein zu einem Vorstandsumbau gezwungen: Finanzchef David Mathers, Chefjurist Romero Cerutti und Asien-Chef Helman Sitohang müssen ihren Posten abgeben. Das hat die Credit Suisse am Mittwoch bestätigt. Zuvor hatten unter anderem die „NZZ am Sonntag“ sowie „Bloomberg“ über den Vorstandsumbau berichtet.

Ein Nachfolger für Cerutti steht bereits fest: Wie die Bank weiter mitteilte, übernimmt Markus Diethelm den Posten des Chefjustiziars. Der Manager leitete bis November 2021 die Rechtsabteilung des Konkurrenten UBS. Als Nachfolger für Asien-Chef Sitohang hat die Bank Edwin Low benannt, der aktuell regionaler Co-Leiter der Investmentbank ist. Wer Mathers ersetzt, ist noch unklar.

Darüber hinaus besetzt die Credit Suisse den Leitungsposten der Region Europa mit Francesca McDonagh, die derzeit CEO der auf Privatkunden spezialisierten Bank of Ireland ist. Die Position hatte bislang der Chef der Vermögensverwaltung, Francesco De Ferrari, interimsweise übernommen.

Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, sagte laut Mitteilung über die neu verpflichteten Top-Manager: „Sie bringen einen reichen Erfahrungsschatz und beeindruckende Erfolgsbilanzen in ihren jeweiligen Bereichen mit, kombiniert mit der richtigen Risikomentalität, die erforderlich ist, um die Umsetzung unserer strategischen und kulturellen Transformation voranzutreiben.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

CEO Gottstein reagiert mit dem Management-Umbau auf erneute Sonderbelastungen in Milliardenhöhe. Vergangene Woche musste die Bank in einer Gewinnwarnung gestiegene Rückstellungen für Rechtsfälle sowie Abschreibungen auf Russlandkredite und Beteiligungen im Umfang von 1,2 Milliarden Franken einräumen.

Hoher Nettoverlust im ersten Quartal

Auch operativ läuft es für die Bank nicht rund: Der Nettoverlust fiel mit 273 Millionen Franken deutlich höher aus, als die von der Bank befragten Analysten im Vorfeld erwartet hatten.

Die Bank musste rund 700 Millionen Franken zusätzlich für Rechtsfälle aufwenden. Zudem kosteten Abschreibungen auf Kredit im Russlandgeschäft und eine höhere Risikovorsorge rund 200 Millionen Franken. Eine Wertminderung an der Beteiligung des Vermögensverwalters Wealthfront schlug mit 353 Millionen Franken zu Buche, die teilweise durch den Verkauf von Immobilien kompensiert werden konnten.

Allerdings schwächelt neben den Sonderbelastungen auch das Kerngeschäft: Die verwalteten Vermögen sanken gegenüber dem vierten Quartal 2021 um rund vier Prozent auf rund 1,55 Milliarden Franken.

Der Vorsteuergewinn der für die Bank wichtigsten Sparte fiel um 74 Prozent auf 212 Millionen Franken. Die Sparte leidet darunter, dass Kunden ihr Vermögen abgezogen haben. Hinzu kommen gestiegene Kosten, unter anderem für neue Berater, die die Bank für neues Wachstum in der Vermögensverwaltung einstellt.

Im Investmentbanking fiel ein Verlust von 55 Millionen Franken an: Die Credit Suisse geht nach dem Kollaps des Hedgfondskunden Archegos weniger Risiken ein und hat Kapital von der Sparte abgezogen.

Auch der Handel mit Anleihen, in dem die Bank traditionell stark ist, ist mit 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich zurückgegangen. Im Anlagegeschäft mit professionellen Kunden (Asset Management) kämpft die Bank ebenfalls mit rückläufigen Erträgen. Lediglich auf dem Heimatmarkt, in der Schweizer Universalbank, konnte die Bank ein nach eigener Einschätzung „solides Ergebnis“ einfahren.

Konzernchef Gottstein hatte bereits zu Jahresbeginn die Erwartungen gedämpft und 2022 als „Übergangsjahr“ bezeichnet. Ab 2023 soll seine Strategie mit einem Fokus auf die Vermögensverwaltung Früchte tragen. Das neu formierte Management-Team soll dabei helfen.

Abgesehen von Gottstein selbst sowie dem Chef der Schweizer Universalbank, André Helfenstein, war keiner der aktuellen Vorstände vor dem Zusammenbruch der Greensill-Fonds auf seinem Posten.

Die Liste der Aufgaben ist lang: In der Vermögensverwaltung will die Bank hunderte neue Kundenbetreuer verpflichten und insgesamt 200 Milliarden Franken Neugelder einwerben. Zudem stellt sich die Bank jahrelange Rechtstreitigkeiten mit Kunden ein, die Geld in die mit Greensill betriebenen Lieferkettenfonds verloren haben.

Mehr: Zweite Gewinnwarnung in drei Monaten: Credit Suisse startet mit Quartalsverlust in 2022.