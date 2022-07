Schweizer Großbank Credit-Suisse-Chef Gottstein steht offenbar vor dem Aus

Der Chef der Credit Suisse muss einem Medienbericht zufolge gehen. Er galt als angeschlagen, der Schritt kommt für Insider dennoch überraschend.

Der Credit-Suisse-Chef muss seinen Posten offenbar räumen. (Foto: Reuters) Thomas Gottstein

Zürich Thomas Gottsteins Tage an der Spitze der Credit Suisse sind einem Medienbericht zufolge gezählt. Bereits am Mittwoch könnte der Rücktritt des seit 2020 amtierenden Chefs der zweitgrößten Schweizer Bank bekannt gegeben werden, wie das „Wall Street Journal“ und die „Financial Times“ am Dienstagabend unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichteten. Die Credit Suisse wollte den Bericht nicht kommentieren.

Wer Gottsteins Nachfolger wird, ist demnach noch unklar. In Bankkreisen gilt jedoch eine interne Nachfolgeregelung als wahrscheinlich. Als naheliegender Kandidat wird etwa Christian Meissner gehandelt, derzeit Investmentbanking-Vorstand.

Der bevorstehende Wechsel an der Spitze der Credit Suisse kommt auch für viele Bankmitarbeiter überraschend. Noch vor wenigen Wochen waren Gottstein und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann zusammen unterwegs, etwa in Deutschland. Sie warben bei Kunden und Belegschaft für die neue Strategie, die Vermögensverwaltung zu stärken.