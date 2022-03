Schweizer Großbank Credit Suisse droht in Rechtsstreit mit Oligarch Iwanischwili millionenschwere Niederlage

Zürich Erneut kommt eine Altlast die Credit Suisse womöglich teuer zu stehen. Die Großbank erwartet im Rechtsstreit mit dem Oligarchen Iwanischwili ein Urteil zum Nachteil einer Lebensversicherungs-Tochter im Steuerparadies Bermuda, wie Credit Suisse am späten Mittwochabend mitteilte. Dies könnte die Bank bis zu 500 Millionen Dollar kosten.

Die Credit Suisse habe für den Fall bereits Rückstellungen gebildet. Es werde jedoch noch geprüft, ob für das erste Quartal 2022 weiteres Kapital beiseitegelegt werden muss, heißt es in der Mitteilung der Bank weiter.

Damit zeichnet sich ein Sieg für den georgischen Milliardär und Ex-Premierminister Bidsina Iwanischwili in einem jahrelangen Rechtsstreit gegen die Großbank ab. Iwanischwili war Kunde der Credit Suisse und hatte nach eigenen Angaben zwischenzeitlich über eine Milliarde Dollar bei der Bank gebunkert. Einen großen Teil des Vermögens hatte die Bank aus steuerlichen Gründen über eine Lebensversicherungspolice auf den Bermudainseln verwaltet.

Iwanischwilis Kundenberater, Patrice Lescaudron, veruntreute jedoch im großen Stil Gelder. Er hatte zwischen 2010 und 2015 Millionen zum eigenen Vorteil abgezweigt. 2018 verurteilte ihn ein Genfer Gericht wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Gefängnis und 130 Millionen Schweizer Franken Schadensersatz. 2020 nahm sich Lescaudron das Leben.

Iwanischwili und weitere ehemalige Kunden von Lescaudron sehen jedoch eine Mitschuld der Bank. Sie haben die Credit Suisse unter anderem in Bermuda und in Singapur verklagt. In der Schweiz ermittelt die Staatsanwaltschaft Genf gegen die Bank.

Komplexe Versicherungsstrukturen im Fokus

Iwanischwili fordert von der Bank einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Die Bank hat einen Vergleich wegen der hohen Forderungen bislang abgelehnt. Mit dem bevorstehenden Urteil auf Bermuda dürfte der georgische Ex-Premier seinem Ziel nähergekommen sein. Ein Sprecher Iwanischwilis lehnte einen Kommentar ab. Die Bank kündigte an, „alle verfügbaren rechtlichen Maßnahmen zu verfolgen“.

Der Prozess in Bermuda wirft auch ein Schlaglicht auf die Praxis der Bank, für superreiche Kunden komplexe Versicherungsstrukturen in Steueroasen aufzusetzen. Die Lebensversicherungspolice, die die Bank für Kunden wie Iwanischwili aufgelegt hat, diente der Steuerersparnis. Gemanagt wurden die Vermögen aus der Schweiz.

Im Laufe des Gerichtsverfahrens wurde öffentlich, dass die Bank nur wenige Mitarbeiter auf Bermuda beschäftigte, deren Funktionen oftmals unklar waren. Dabei soll Prozessbeobachtern zufolge zwischenzeitlich ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag bei der CS-Lebensversicherungstochter auf Bermuda gebunkert worden sein.

