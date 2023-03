Schweizer Großbank Credit Suisse erhält Vermögensverwaltungslizenz in China

Die Behörden des asiatischen Landes billigen den Aufbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts. Es soll bereits zeitnah aufgenommen werden.

Die Schweizer zielen auf einen Markt von fast vier Billionen Dollar. (Foto: Reuters) Logo der Credit Suisse

Hongkong Die Credit Suisse hat einer internen Mitteilung zufolge nach jahrelangem Warten von den chinesischen Aufsichtsbehörden grünes Licht zum Aufbau eines vollwertigen Vermögensverwaltungsgeschäfts in dem Land erhalten.

Die krisengeplagte Schweizer Großbank dränge darauf, das Vermögensverwaltungsgeschäft in China in der ersten Hälfte dieses Jahres aufzunehmen, und ziele auf einen Markt von umgerechnet 27 Billionen Yuan (3,9 Billionen Dollar), hieß es in dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Memo, dessen Inhalt von einem Sprecher der Bank bestätigt wurde.

Mehr: Großaktionär steigt bei Credit Suisse aus und stellt Zukunft des Wealth-Managements infrage