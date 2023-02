Schweizer Großbank Credit Suisse erleidet höchsten Verlust seit der Finanzkrise – Aktie fällt um acht Prozent zurück

Die Schweizer Bank beendet das vergangene Jahr mit einem Minus von 7,29 Milliarden Franken – höher war es bislang nur 2008. Auch 2023 rechnet Credit Suisse mit einem Verlust.

Die Schweizer Bank hat wegen ihres Konzernumbaus einen deutlichen Verlust eingefahren. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich, Frankfurt Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat 2022 das schlechteste Ergebnis seit der Finanzkrise eingefahren. Abschreibungen im Zusammenhang mit dem laufenden Konzernumbau und der Ertragseinbruch der Investmentbank waren hauptverantwortlich für einen Verlust von 7,29 Milliarden Franken, wie Credit Suisse am Donnerstag mitteilte.

Das lag im Rahmen der Erwartungen der Analysten, die nach einer von dem Institut selbst erhobenen Umfrage durchschnittlich mit einem Fehlbetrag von 7,2 Milliarden Franken gerechnet hatten. 2008 hatte Credit Suisse mit 8,2 Milliarden Franken letztmals mehr verloren als 2022.

Die Aktie notiert an der Börse in Zürich am frühen Nachmittag acht Prozent tiefer knapp unter der Marke von drei Franken. Zwischenzeitlich lag der Kurs bei 2,87 Franken.