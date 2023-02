Schweizer Großbank Credit Suisse macht 2022 den höchsten Verlust seit 14 Jahren

Die Schweizer Bank beendet das vergangene Jahr mit einem Minus von 7,29 Milliarden Franken – höher war es bislang nur 2008. Auch 2023 rechnet Credit Suisse mit einem Verlust.

Die Schweizer Bank hat wegen ihres Konzernumbaus einen deutlichen Verlust eingefahren. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat 2022 das schlechteste Ergebnis seit der Finanzkrise eingefahren. Abschreibungen im Zusammenhang mit dem laufenden Konzernumbau und der Ertragseinbruch der Investmentbank waren hauptverantwortlich für einen Verlust von 7,29 Milliarden Franken, wie Credit Suisse am Donnerstag mitteilte.

Das lag im Rahmen der Erwartungen der Analysten, die nach einer von dem Institut selbst erhobenen Umfrage durchschnittlich mit einem Fehlbetrag von 7,2 Milliarden Franken gerechnet hatten. 2008 hatte Credit Suisse mit 8,2 Milliarden Franken letztmals mehr verloren als 2022.

Der Nettoertrag schrumpfte um ein Drittel gegenüber dem Vorjahresquartal auf rund drei Milliarden Franken. Besonders kritisch: In der Vermögensverwaltung, dem wichtigsten Geschäftsbereich der Bank, konnte die Credit Suisse ihre Mittelabflüsse bis Jahresende nicht stoppen. Wegen der Unsicherheit über die Verfassung der Großbank zogen Kunden allein in dieser Sparte im Schlussquartal netto 95 Milliarden Franken ab. Gleichzeitig stiegen auch die Kosten in der Einheit um zehn Prozent.