Schweizer Großbank Credit Suisse meldet Milliarden-Verlust – CEO Körner verkündet radikalen Umbau

Vier Milliarden frisches Kapital, eine schlankere Investmentbank, Abbau von 9000 Stellen: Die Credit Suisse will mit harten Einschnitten aus der Dauerkrise.

Seit Ende Juni Chef der Credit Suisse. (Foto: dpa) Ulrich Körner

Zürich Die Credit Suisse will mit einer geschrumpften Investmentbank, einer milliardenschweren Kapitalerhöhung und einem umfangreichen Stellenabbau die Dauerkrise hinter sich lassen. Das hat die zweitgrößte Schweizer Bank am Donnerstag in Zürich bekanntgegeben.

„Dies ist ein historischer Moment für die Credit Suisse“, sagte Konzernchef Ulrich Körner. „Wir bauen die Investmentbank grundlegend um, um eine neue Bank zu schaffen, die einfacher und stabiler ist und deren Geschäftsmodell sich stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.“

Die neue Strategie, an der CEO Körner seit Amtsantritt Ende Juli zusammen mit dem Vorstandsteam gearbeitet hat, sieht unter anderem vor, die Investmentbank in vier Teile aufzuspalten. Das Geschäft mit Beratungen für Fusionen und Übernahmen sowie Börsengängen soll unter der Marke CS First Boston ausgegliedert werden. Externe Investoren sollen sich an der neuen Sparte beteiligen können.