Schweizer Großbank Credit Suisse schlittert immer tiefer in die Krise – Ulrich Körner übernimmt als CEO

Hohe Verluste in den wichtigsten Sparten, dazu neue Strafzahlungen: Die zweitgrößte Schweizer Bank gerät stärker in Schieflage. Helfen soll nun ein Kahlschlag im Investment Banking.

Die globale Unsicherheit belastet die Stimmung der Bankkunden europaweit. (Foto: imago images/Geisser) Fassade der Bank Credit Suisse

Zürich Krise ohne Ende bei der Credit Suisse: Die zweitgrößte Schweizer Bank muss erneut einen Milliardenverlust verkraften. Als Reaktion tauscht die Bank ihren Vorstandschef aus und erwägt einen Kahlschlag im Investmentbanking.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch war durchgesickert, dass Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein gehen muss und durch Ulrich Körner ersetzt wird, bislang Chef des Asset Management, dem Anlagegeschäft mit professionellen Investoren. Am Mittwoch bestätigte die Bank entsprechende Berichte des „Wall Street Journal“ und der „Financial Times“.

Verwaltungsratschef Axel Lehmann kündigte zudem eine umfassende Strategieanpassung an – die zweite in zwei Jahren. Sie sieht insbesondere vor, die „Investment Bank in ein kapitalschonendes, beratungsorientiertes Bankgeschäft und ein stärker fokussiertes Marktgeschäft“ zu verwandeln. Damit wird die einst stolze US-Investmentbank Credit Suisse First Boston zum bloßen Dienstleister des Kerngeschäfts, der Vermögensverwaltung zusammengestrichen.