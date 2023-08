Schweizer Großbank Credit Suisse wird von der UBS vollständig übernommen

Verluste in allen Geschäftsbereichen, anhaltende Kundenflucht: Die Credit Suisse ist allein nicht überlebensfähig. Der UBS beschert der Deal dennoch ein Rekordergebnis.

Die übernommenen Kunden der Credit Suisse ziehen bei der UBS weiter ihr Geld ab. (Foto: Reuters) UBS

Zürich Die UBS übernimmt ihren einstigen Rivalen Credit Suisse vollständig. Forderungen der Schweizer Politik, die Credit Suisse in der Schweiz als eigenständige Bank auszugliedern, erteilte UBS-Chef Sergio Ermotti am Donnerstag eine Absage. Man habe alle Optionen eingehend analysiert. „Das Ergebnis unserer Analyse war eindeutig: Eine vollständige Integration ist für UBS, unsere Anspruchsgruppen und die Schweizer Wirtschaft die beste Lösung“, sagte Ermotti laut UBS-Mitteilung.

Dafür spricht, dass die Credit Suisse im zweiten Quartal 2023 in allen Geschäftsbereichen einen Verlust erwirtschaftet hat. Insgesamt summierte sich das Minus auf mehr als neun Milliarden Dollar.

Allein die Investmentbank verbrannte erneut knapp zwei Milliarden Dollar, in der Vermögensverwaltung waren es 1,3 Milliarden Minus. Selbst das als solide geltende Privat- und Firmenkundengeschäft in der Schweiz rutschte in die roten Zahlen.