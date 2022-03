Schweizer Großbank Die Credit Suisse wagt den Neustart der Vermögensverwaltung in Deutschland

Die Großbank will bei reichen Kunden punkten und stellt dafür neue Banker in Frankfurt an. Der Konkurrenzkampf um den deutschen Private-Banking-Markt wächst.

Die Credit Suisse will in den nächsten Jahren weltweit 500 Kundenberater für das Geschäft mit Superreichen einstellen. (Foto: dpa) Credit Suisse

Zürich, Frankfurt Die Credit Suisse stellt ihre Vermögensverwaltung in Deutschland neu auf. Die Schweizer Großbank will das Geschäft mit reichen und superreichen Kunden ausbauen und beschäftigt dafür künftig Kundenberater am Standort Frankfurt, wie das Handelsblatt vorab erfahren hat. Neuer Chef der Vermögensverwaltung in Deutschland wird Sven Stephan. Er stieß im vergangenen Jahr zur Credit Suisse und leitete zuvor das Private Banking der HSBC Deutschland.

Robert Cielen, Leiter der Vermögensverwaltung der CS in Europa, sagte: „Dieser Ausbau ist ein Beweis für unser starkes Engagement in Deutschland als einem der wichtigsten Märkte der Credit-Suisse-Vermögenssparte.“ Ziel sei es, den Kunden in Deutschland „mehr Präsenz und Expertise zu bieten“. Die Schweizer Großbank hat derzeit vor allem Investmentbanker sowie Teams für die Betreuung professioneller Investoren (Asset-Management) in Frankfurt.