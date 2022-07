Schweizer Großbank Die UBS bekommt den Abschwung zu spüren

Die vermögenden Kunden werden vorsichtig, die Investmentbank schwächelt: Das aktuelle Umfeld macht der UBS zu schaffen. Das ist auch ein schlechtes Zeichen für die Ergebnisse der Konkurrenz.

Die Bank setzt sich deutlich vom Rivalen Credit Suisse ab. (Foto: Bloomberg) UBS-Filiale

Zürich Der Mix aus geopolitischen Risiken und Inflationssorgen beeinträchtigt auch das Geschäft der UBS. Die Schweizer Großbank kann zwar auch im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden Dollar vermelden, fünf Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Das ist der höchste Gewinn in einem zweiten Quartal in zehn Jahren, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Doch ein großer Teil des Gewinns ist auf einen Erlös auf den Verkauf einer Beteiligung in Japan zurückzuführen.

Die UBS verfehlte damit zudem die Erwartungen der Analysten. Sie waren in einer von der Bank durchgeführten Umfrage von einem Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar ausgegangen. „Das zweite Quartal war für Anleger eine der schwierigsten Phasen der vergangenen zehn Jahre“, sagte Konzernchef Ralph Hamers.