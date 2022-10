Schweizer Großbank „Historischer Moment“: Credit Suisse meldet Milliardenverlust und radikalen Umbau – Aktie fällt stark

Zürich Die Credit Suisse will mit einer geschrumpften Investmentbank, einer milliardenschweren Kapitalerhöhung und einem umfangreichen Stellenabbau die Dauerkrise hinter sich lassen. Das hat die zweitgrößte Schweizer Bank am Donnerstag in Zürich bekannt gegeben.

„Dies ist ein historischer Moment für die Credit Suisse“, sagte Konzernchef Ulrich Körner. „Wir bauen die Investmentbank grundlegend um, um eine neue Bank zu schaffen, die einfacher und stabiler ist und deren Geschäftsmodell sich stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientiert.“

Bei den Aktionären kamen die Umbaupläne weniger gut an: Die Aktie brach im Vormittagshandel am Donnerstag zwischenzeitlich um über zehn Prozent ein.

Die neue Strategie, an der CEO Körner seit Amtsantritt Ende Juli zusammen mit dem Vorstandsteam gearbeitet hat, sieht unter anderem vor, die Investmentbank in vier Teile aufzuspalten. Das Geschäft mit Beratungen für Fusionen und Übernahmen sowie Börsengängen soll unter der Marke CS First Boston ausgegliedert werden. Externe Investoren sollen sich an der neuen Sparte beteiligen können.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ebenfalls für externe Investoren geöffnet wird das profitable Geschäft mit Verbriefungen (Securitized Products Group). Die Mehrheit wird an ein Konsortium um das Private-Equity-Unternehmen Apollo und den Vermögensverwalter Pimco verkauft.

Credit Suisse gründet eine Art Bad Bank

Zudem gründet die Credit Suisse eine sogenannte Capital Release Unit, eine Bad Bank, mit der das Institut hochriskante Wertpapiere im Bestand außerhalb der Bilanz abwickeln will. Zuletzt bleibt noch der Handel mit Aktien, Devisen und Anleihen als Rest der entkernten Investmentbank übrig. Dieser soll sich stärker an den Bedürfnissen der wohlhabenden Privatkunden in der Vermögensverwaltung orientieren.

Ziel sei es, bis zum Jahr 2025 80 Prozent des eingesetzten Kapitals auf die Vermögensverwaltung, die Schweizer Universalbank und das Geschäft mit professionellen Kunden (Asset-Management) zu verteilen. Das für den Konzernumbau nötige frische Geld soll durch zwei Kapitalerhöhungen im Umfang von insgesamt vier Milliarden Franken beschafft werden. Im Zuge einer der zwei Kapitalerhöhungen steigt die saudische Nationalbank zum Großaktionär der Credit Suisse auf.

Fast sechs Milliarden Franken verbrannt

Darüber hinaus verschärft das Schweizer Geldhaus seine Sparbemühungen: Körner hat als neue Kostenbasis für das Jahr 2025 das Ziel von 14,5 Milliarden Franken ausgegeben. Damit will der Bankchef eine Milliarde mehr sparen als bisher geplant. Zuletzt betrugen die Gesamtkosten der Bank noch rund 16,8 Milliarden Franken. Erreicht werden soll das unter anderem durch einen massiven Stellenabbau, von derzeit etwa 52.000 auf 43.000 im Jahr 2025.

Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsident der Bank, nannte den Plan eine „radikale Strategie und einen klaren Umsetzungsplan zur Schaffung einer stärkeren, widerstandsfähigeren und effizienteren Bank, die sich auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse konzentriert“.

Andreas Venditti, Analyst bei Vontobel, mahnte: „Die heutige Ankündigung des neuen Strategieplans ist nur der erste Schritt in einem langwierigen Prozesses, um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und das Vertrauen der Stakeholder zurückzugewinnen.“ Die Bank könne sich keine weiteren Fehltritte leisten.

Der Kollaps des Hedgefonds Archegos, das Einfrieren der mit dem Pleite-Fintech Greensill betriebenen Lieferkettenfonds sowie zahlreiche weitere Altlasten hatten das Vertrauen von Kunden und Investoren in die Bank zuletzt erschüttert.

Seit Ende Juni Chef der Credit Suisse. (Foto: dpa) Ulrich Körner

Wie nötig der Konzernumbau ist, belegen die ebenfalls am Donnerstag vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal: Der Nettoverlust, der Abschreibungen für den Konzernumbau beinhaltet, belief sich auf vier Milliarden Franken. Insgesamt hat die Credit Suisse im laufenden Jahr bereits 5,9 Milliarden Franken verbrannt. Die Eigenkapitalquote (CET1 Ratio) fiel im Vergleich zu Juni um 0,9 Basispunkte auf 12,6 Prozent und damit unter die Zielmarke von 13 bis 14 Prozent.

Auch operativ lief es alles andere als rund: Von Juli bis September dieses Jahres betrug der Vorsteuerverlust 342 Millionen Schweizer Franken (344 Millionen Euro). Im Vorjahresquartal stand noch ein Vorsteuergewinn von einer Milliarde Franken zu Buche.

>> Lesen Sie hier: Credit Suisse macht ehemaligen Manager der Deutschen Bank zum Finanzchef

„Das dritte Quartal und der bisherige Jahresverlauf 2022 wurden durch die anhaltend schwierigen Markt- und makroökonomischen Bedingungen erheblich beeinträchtigt“, sagte Körner. Dies führte zu schwächeren Ergebnissen, insbesondere bei der Investmentbank. Dort fiel ein Vorsteuerverlust von 666 Millionen Franken an. Finanzvorstand Dixit Joshi erwartet zudem auch für das vierte Quartal einen Verlust.

Besonders schmerzhaft für die Bank sind die Mittelabflüsse in der Vermögensverwaltung: Dort zogen Kunden 6,5 Milliarden Franken ab. Auch auf dem Schweizer Heimatmarkt sowie im Geschäft mit professionellen Investoren verlor die Bank Kundengelder.

Joshi bestätigte, dass ein Teil der Abflüsse im Zusammenhang mit Social-Media-Gerüchten über einen bevorstehenden Zusammenbruch der Bank stand, die Anfang Oktober für einen starken Anstieg der Kosten bei Kreditausfallversicherungen für Credit-Suisse-Anleihen gesorgt hatte.

Mehr: Credit-Suisse-Sparte für verbriefte Produkte soll an Apollo und Pimco gehen