Schweizer Großbank „Kein Spielraum für Fehler“: Welche Optionen die Credit Suisse jetzt hat

Die zweitgrößte Schweizer Bank muss saniert werden – doch das kostet erst mal Geld. Das Marktumfeld könnte kaum ungünstiger sein. Die Handlungsmöglichkeiten der Schweizer im Überblick.

Der Schweizer Großbank stehen große Einschnitte bevor. (Foto: Reuters) Credit-Suisse-Büro in Zürich

Zürich Das Top-Management der Credit Suisse (CS) um CEO Ulrich Körner legt in diesen Tagen Sonntags- und Nachtschichten ein. Fast rund um die Uhr arbeite das Top-Management an der neuen Konzernstrategie, ist aus dem Umfeld der Bank zu hören. Ende Oktober soll das Ergebnis der nächtlichen Überstunden zusammen mit den Zahlen für das dritte Quartal präsentiert werden. Es ist die zweite grundlegend neue Konzernstrategie in zwei Jahren – doch diesmal muss sie sitzen.

Anke Reingen, Analystin der Investmentbank RBC Capital Markets, schreibt in einer aktuellen Studie: „Die CS muss entschlossen handeln, um ihr Geschäft zu stabilisieren, ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und ihre Rendite zu verbessern.“