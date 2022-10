 Schweizer Großbank: Kreditausfallversicherungen für die Credit Suisse verteuern sich auf Rekordhoch – Aktie rutscht auf Rekordtief

Zürich Die Credit Suisse wird zum Sorgenkind der Finanzmärkte: Am Montag verteuerten sich sogenannte Credit Default Swaps (CDS), mit denen sich Investoren gegen einen Ausfall von Credit-Suisse-Anleihen versichern, auf ein Allzeithoch. Dem Finanzdatendienst Bloomberg zufolge kletterte die Risikoprämie für die CDS auf 3,7 Prozentpunkte – und damit deutlich über das Niveau während der globalen Finanzkrise. Im Gegenzug fiel der Aktienkurs der Schweizer Großbank um zeitweise fast zwölf Prozent auf ein Allzeittief bei rund 3,50 Franken.

Eine Mischung aus missglückter CEO-Kommunikation, der Unsicherheit von Investoren über die zukünftige Strategie der Bank sowie auf Social Media veröffentlichte Spekulationen über einen bevorstehenden Zusammenbruch der Bank, die sich bereits über das Wochenende zusammenbraute, haben den Abwärtstrend der Bank beschleunigt. Die Bank wollte sich am Montag nicht zu den Marktturbulenzen äußern.

CEO Ulrich Körner hatte sich Ende vergangener Woche an die Belegschaft gewandt. In einem Memo sagte er unter anderem, dass sich die Credit Suisse in einem „kritischen Moment“ befinde, jedoch über eine solide Kapitalbasis verfüge, die der Aktienkurs derzeit nicht widerspiegele.

Seine Aussagen, teils aus dem Kontext gerissen, entwickelten in sozialen Netzwerken wie Reddit eine Eigendynamik: Verknüpft mit unbestätigten Berichten eines australischen Finanzjournalisten, wonach eine ungenannte Investmentbank kurz vor dem Zusammenbruch stehe, entfaltete sich eine Debatte, ob ein zweiter Fall Lehman Brothers bevorstehe.

Die Pleite der Investmentbank hatte 2008 die Finanzkrise ausgelöst. Die vermeintliche Gemeinsamkeit: Wenige Tage zuvor hatte der damalige Chef von Lehman Brothers, Richard Fuld, noch die solide Kapitalbasis der Bank betont. Twitter-Nutzer verwiesen am Wochenende zudem auf die Ankündigung der US-Notenbank Federal Reserve, ein Meeting unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten.

Topmanagement setzt auf Einzelgespräche mit Investoren

Das Topmanagement der Credit Suisse stemmte sich über das Wochenende in Einzelgesprächen mit wichtigen Investoren gegen das negative Marktsentiment. Gemäß einem internen Leitfaden für Kundengespräche, der dem Handelsblatt vorliegt, sollen die Manager den Aktionären und Kunden Folgendes klarmachen: „Die Credit Suisse verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsposition und eine solide Bilanz. Die Entwicklung des Aktienkurses ändert nichts an dieser Tatsache.“

Das Management verweist in den Gesprächen auf die Eigenkapitalquote von insgesamt 13,5 Prozent. Diese befand sich im zweiten Quartal 2022 im Rahmen des Zielkorridors, den das Management ausgegeben hat. Sie liege über dem Niveau der meisten Konkurrenten. Zudem betrage die sogenannte „Total Loss Absorbing Capacity“ rund 97 Milliarden Franken. Diese regulatorische Kennziffer soll die Fähigkeit der Bank messen, Verluste abzufedern.

Allerdings ist nach wie vor unklar, wie teuer die erneute Restrukturierung der Bank wird – und ob diese die Eigenkapitalquote belastet. Berichte, wonach die Credit Suisse eine Kapitalerhöhung erwäge, hatte die Bank zurückgewiesen.

Allein seit Jahresbeginn ist die Credit-Suisse-Aktie um 60 Prozent eingebrochen. Ende Juni hatte die Bank ihren CEO ausgetauscht – ein Versuch, die Serie von Negativschlagzeilen zu beenden. Der neue Chef Körner arbeitet seither an einer neuen Strategie, die Ende Oktober fertiggestellt werden soll. Als gesichert gilt, dass Körner das Investmentbanking stark zurückfahren will.

Ein Fondsmanager bestätigt, dass er die Kapitalausstattung der Credit Suisse stets als „ordentlich“ erachtet habe. Er verweist zudem auf den Umstand, dass die Schweizer Großbank kürzlich eine Nachranganleihe begeben und damit 1,6 Milliarden Dollar eingenommen hat, die auf das Eigenkapital angerechnet werden.

Die Bank musste dafür zwar 9,75 Prozent Zinsen zahlen. Bei der Emission eines vergleichbaren Zinspapiers vor zwei Jahren war der Zinskupon mit 4,5 Prozent nur halb so hoch. Das ist ein Zeichen, dass die Bank zwar für die gestiegenen Risiken eine höhere Rendite bieten muss – doch nach wie vor über einen guten Zugang zum Kapitalmarkt verfügt.

Ob das die Nutzer in den sozialen Medien beruhigt, ist unklar. Doch immerhin bei den wichtigsten Investoren dürfte das Führungsteam von CEO Körner noch mit diesen Argumenten durchdringen.

