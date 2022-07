Schweizer Großbank Ralph Hamers treibt die Amerikanisierung der UBS voran

Zürich Bei einer Bezeichnung für seine UBS reagiert Ralph Hamers pikiert: „Wir sehen uns nicht als europäische Bank“, stellte der Chef der Schweizer Großbank kürzlich vor Analysten klar. Vielmehr sei die UBS eine globale Bank mit drei Heimatmärkten: der Schweiz, Asien und den USA. Im letzteren Markt setzt Hamers nun zu einer neuen Offensive an. Ziel ist es, den Abstand zu den großen US-Banken wie Morgan Stanley zu verringern, die an der Börse nach wie vor deutlich höher bewertet werden als das Schweizer Institut.

Dabei helfen soll eine neue US-Chefin: Die UBS verpflichtet zum Oktober Naureen Hassan von der New Yorker Dependance der Notenbank Federal Reserve. Ihr Vorgänger, Tom Naratil, muss das Geldhaus nach 39 Jahren verlassen, wie die Bank kürzlich bekanntgab. Gleichzeitig stärkt die UBS die Rolle von Star-Banker Iqbal Khan. Er wird alleiniger Chef der Vermögensverwaltung (Global Wealth Management) – dem mit Abstand wichtigsten Geschäftsbereich der UBS.

Hamers sagte: „Unser globales Wealth-Management-Geschäft und unsere Region Amerika sind strategisch wichtig, und beide bieten uns erhebliche Wachstumschancen.“ Er sei zuversichtlich, dass Hassan und Khan an Naratils Erfolge anknüpfen und die strategischen Ambitionen der Bank vorantreiben können.

Die Verpflichtung von Hassan passt zu einer Reihe von strategischen Personalien und Zukäufen, die das Profil der UBS jenseits des Atlantiks weiter stärken sollen. So wählte die größte Schweizer Bank auf der Generalversammlung im April Colm Kelleher zum Chefaufseher – einen Banker, der den größten Teil seines Berufslebens bei Morgan Stanley verbracht hat.

Die seit Mai amtierende Finanzchefin Sarah Youngwood warb die UBS von JP Morgan ab. Und mit der Akquisition des digitalen Vermögensverwalters Wealthfront, die in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll, geht die UBS eine milliardenschwere Wette auf das Geschäft mit wohlhabenden Digitalkunden in den USA ein.

Wichtiger, aber wenig profitabler Markt

Die Amerikanisierung der UBS ist aus Sicht von Hamers ein logischer Schritt: Mit ihrem Fokus auf reiche Kunden sieht die Bank dort das meiste Wachstumspotenzial. In den USA gebe es nach wie vor die meisten Reichen, so Hamers. Zudem wachsen Wirtschaft und die Vermögen dort schneller als in Europa. „Es ist sehr wichtig für uns, in den USA zu wachsen“, betonte Hamers kürzlich.

Bereits heute leistet das US-Geschäft den mit Abstand größten Beitrag zum operativen Erlös. Im ersten Quartal waren es 3,8 Milliarden Dollar – ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch in keinem Markt werden die Dollars so schwer verdient wie in der US-Vermögensverwaltung: Für jeden Dollar Einnahmen musste die UBS im ersten Quartal in den USA 84 Cent ausgeben. Zum Vergleich: In der Schweiz liegt das Verhältnis aus Kosten und Ertrag im Wealth-Management bei 51 Prozent.

Der Grund für die hohen Kosten in der US-Vermögensverwaltung liegt an dem in den USA üblichen auf Provisionen basierenden Geschäftsmodell mit selbständigen Kundenberater. Genau dort will Hamers ansetzen: Er will die menschlichen Berater, die ihre Kunden abtelefonieren und mit Anlagetipps versorgen, dazu bewegen, sich vorrangig um reiche und sehr reiche Kunden zu kümmern. Die in den USA gängige Art der Kundenbetreuung sei sehr teuer. „Dies ist erst ab einem gewissen Mindestvermögen wirtschaftlich tragfähig.“

Gleichzeitig will die UBS im Segment der wohlhabenden Kunden mit einem Vermögen von bis zu zwei Millionen Dollar wachsen. Diese Kundengruppe in den USA verfüge über ein Vermögen von 16 Billionen Dollar, rechnet Hamers vor. Gleichzeitig lohnt sich jedoch keine personalintensive Einzelbetreuung.

Daher hatte die UBS Anfang des Jahres den rein digitalen Vermögensverwalter Wealthfront für 1,4 Milliarden Dollar übernommen. Die Plattform biete Zugang zu Finanzplanung, Bankdienstleistungen und Anlagelösungen und ermögliche dadurch eine einfache Verwaltung des Vermögens, heißt es von der UBS. Die Wealthfront-Lösung soll zu einem Basisangebot für die wohlhabenden Kunden werden. Bei größeren Entscheidungen oder Investitionen sollen diese Kunden auch mit einem Berater sprechen können.

Steuervorteile laufen aus

Die Verzahnung des Wealthfront-Zukaufs mit dem bestehenden analogen Angebot bei der Kundenberatung gehört künftig zu den wichtigsten Aufgaben der neuen US-Chefin Hassan. Damit hat sie Erfahrung: Vor ihrer Zeit bei der Federal Reserve war Hassan Digitalchefin von Morgan Stanley Wealth Management.

Der starke Fokus auf die USA bringt der UBS bereits heute einen finanziellen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Branchenexperten schätzen, dass die UBS allein in diesem Jahr auf Mehreinnahmen aus höheren Zinsen in den USA von 1,5 Milliarden Dollar hoffen kann. Die Credit Suisse, immerhin die Nummer zwei in der Schweiz, hat ihr Massengeschäft in den USA dagegen längst verkauft – und profitiert den Schätzungen zufolge lediglich mit Mehreinnahmen im Umfang von 150 Millionen Dollar von der US-Zinswende.

Auch Magdalena Stoklosa, Bankenanalystin bei Morgan Stanley, sieht im starken US-Wachstum einen wichtigen Grund, die Aktie zum Kauf zu empfehlen. Sie bescheinigt der UBS zudem ein „Aushängeschild“ für das moderne, digital gestützte Vermögensverwaltungsgeschäft zu sein.

Die Wachstums- und Profitabilitätsoffensive in den USA dient jedoch nicht allein der Börsenbewertung – sie hat auch steuerliche Gründe. Denn bis heute profitiert die UBS – wie viele andere Banken auch – von großzügigen Abschreibungsmöglichkeiten. Sie kann sich die Verluste, die während der Finanzkrise 2008 aufliefen, steuerlich anrechnen lassen.

Daher zahlt die Bank in den USA keine Ertragssteuer - was das US-Geschäft finanziell noch attraktiver macht. Der Steuervorteil läuft 2028 aus. So lange dürfte sich Hamers jedoch nicht Zeit lassen in seinem Kampf gegen die Kosten in den USA.

