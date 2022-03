Schweizer Großbank Rechtsstreit der Credit Suisse mit Georgiens Ex-Premier Iwanischwili geht in die nächste Runde

Zürich Im jahrelangen Rechtstreit mit ihrem einstigen Top-Kunden Bidsina Iwanischwili hat die Credit Suisse eine Niederlage erlitten. Ein Gericht in Bermuda gab einer Lebensversicherungstochter der Bank eine Mitschuld am Verlust hunderter Millionen Dollar, die Iwanischwili über die Credit Suisse in der Steueroase angelegt hatte.

Die Bank teilte mit, sie nehme das Urteil zur Kenntnis, wolle jedoch Rechtsmittel einlegen. Damit dürfte der jahrelange Streit zwischen dem Milliardär und georgischen Ex-Premier und der Credit Suisse in eine neue Runde gehen.

Iwanischwili war zusammen mit anderen reichen Kunden aus Osteuropa Betrugsopfer des ehemaligen Kundenberaters Patrice Lescaudron geworden. Dieser hatte zwischen 2010 und 2015 Millionen zum eigenen Vorteil abgezweigt. 2018 verurteilte ihn ein Genfer Gericht wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu fünf Jahren Gefängnis und 130 Millionen Schweizer Franken Schadensersatz. 2020 nahm sich Lescaudron das Leben.

Iwanischwili und weitere ehemalige Kunden von Lescaudron sehen jedoch eine Mitschuld der Bank. Sie haben die Credit Suisse unter anderem in Bermuda und in Singapur verklagt. In der Schweiz ermittelt die Staatsanwaltschaft Genf gegen die Bank. Für Iwanischwili ist der jüngste Erfolg auf Bermuda ein Etappensieg.

Für die Credit Suisse könnte es teuer werden: Sie hatte bereits vergangene Woche gewarnt, das absehbar negative Urteil könne die Bank bis zu 500 Millionen Dollar kosten. Es werde jedoch noch geprüft, ob für das erste Quartal 2022 weiteres Kapital beiseitegelegt werden muss.

Neuer Ärger in den USA

Der Streit mit reichen Kunden aus Osteuropa in Bermuda ist nicht das einzige juristische Risiko, mit dem sich die Vermögensverwaltung der Bank derzeit befassen muss. Wie am Montagabend bekannt wurde, verlangen Abgeordnete des US-Kongress in einem an Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein adressierten Schreiben Auskunft darüber, wie die Bank mit US-Sanktionen gegen russische Oligarchen umgeht.

Hintergrund des Schreibens ist ein „Financial-Times-Bericht“ von Anfang Februar über exotische Derivate, die die Bank unter anderem Hedgefonds-Kunden angeboten hat. Demnach hatte die Bank Kreditportfolien zu Wertpapieren strukturiert, welche mit Yachten und Privatjets ihrer ultrareichen Kunden besichert waren. Die Bank wollte offenbar Kreditrisiken aus diesen sogenannten Lombardkrediten loswerden und hat sie über Derivate an Investoren weitergereicht.

Anfang März verschickte die Bank der „FT“ zufolge ein Schreiben, in dem sie Investoren aufforderte, Infomaterial zu den Derivatedeals zu vernichten. Die Kongressabgeordneten um Ausschussvorsitzende Carolyn Maloney vermuten einen Zusammenhang mit den Sanktionen gegen russische Oligarchen. „Der Ausschuss ist besonders besorgt darüber, dass die Anweisung der Credit Suisse zur Vernichtung von Dokumenten (…) mit der Ankündigung der Schweiz zusammenfiel, (…) Sanktionen gegen Russland zu verhängen“, heißt es in dem Schreiben

Die Credit Suisse wollte sich nicht dazu äußern. Die Bank hat jedoch stets darauf verwiesen, die Sanktionspolitik der USA, dem Vereinigten Königreichen und Europa vollumfänglich umzusetzen – unabhängig davon, ob sich auch die Schweiz daran beteiligt.

