Schweizer Großbank Shortseller weiten Wetten gegen die Credit Suisse nach Sturz auf Rekordtief aus

Zürich Nach dem Sturz der Credit-Suisse-Aktie auf ein neues Rekordtief am Montag hat sich der Kurs zwar wieder stabilisiert. Am Dienstag legten die Anteilscheine der Schweizer Großbank zwischenzeitlich um sechs Prozent zu und notierten wieder über der Marke von vier Franken. Dennoch haben Investoren ihre Wetten auf fallende Kurse bei Credit Suisse deutlich ausgeweitet.

Das geht aus Daten des Analysehauses S3 Partners hervor. Wie Ihor Dusaniwsky, Managing Director von S3 Partners, dem Handelsblatt sagte, belief sich das Volumen der Wetten auf fallende Kurse der Credit-Suisse-Aktie nach dem Ausverkauf am Montag auf 350 Millionen Dollar. Per Ende September waren es noch 300 Millionen Dollar. Innerhalb von nur einem Handelstag legte das Volumen der Short-Wetten demnach um mehr als 16 Prozent zu.

Per Ende September betrug der Anteil der ausstehenden Aktien, die von Shortsellern gehalten wurden, 2,4 Prozent. Damit lag die Bank europaweit im Mittelfeld.

Doch Dusaniwsky von S3 Parters warnt: „Die Credit Suisse verzeichnete im September den zweitgrößten Anstieg der Leerverkäufe, und angesichts der jüngsten Marktvolatilität dürften die Leerverkäufe in dieser Aktie weiter zunehmen, da die Händler versuchen, ihr Engagement zu erhöhen.“

Die Bank kämpft mit gestiegenen Prämien für Kreditausfallversicherungen, Unsicherheit über die zukünftige Strategie sowie mit Spekulationen in sozialen Medien über die vermeintlich kritische Lage der Bank. Diese waren am vergangenen Wochenende aufgekommen und trugen zum Ausverkauf am Wochenstart bei.

Hohe Nervosität an den Märkten

Bis zur Veröffentlichung der neuen Konzernstrategie Ende Oktober dürfte die Nervosität bei Investoren und Management noch hoch bleiben. Der seit Ende Juni amtierende CEO Ulrich Körner hatte angekündigt, die Kostenbasis der Bank um rund 1,5 Milliarden Franken zu drücken. Allerdings erfordert eine Restrukturierung zunächst Anlaufkosten. Auch das Marktumfeld ist weiter ungünstig. Daher gehen Analysten und Investoren davon aus, dass die Bank das Jahr 2022 mit einem Milliardenverlust abschließen wird.

Bereits im ersten Halbjahr belief sich der Verlust der Bank auf 1,6 Milliarden Franken, weit mehr als von Analysten erwartet. Das Problem: Das Ergebnis ließ sich nur teilweise aus steigenden Kosten für Rechtsstreitigkeiten oder einmaligen Abschreibungen erklären. Auch das Kerngeschäft, die Vermögensverwaltung, geriet unter Druck. Um die Shortseller abzuschrecken, muss die neue Strategie die Investoren überzeugen.

